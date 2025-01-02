Кашлял и задыхался: Асада могли отравить в Москве, — The Sun

Помощник президента РФ Николай Патрушев получил отчет об отравлении Башара Асада, написал российский блогер Валерий Соловей. При этом не указано, откуда он получил такую информацию.

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На бывшего президента Сирии Башар Асада могли совершить покушение с применением яда. Незадолго до нового года сириец почувствовал проблемы с дыханием, начал кашлять, позже добавились другие симптомы. Асада спасли российские врачи, при этом ему оказывают помощь дома и не рекомендуют появляться в медучреждениях. О возможном отравлении сирийского президента-беглеца написал таблоид The Sun со ссылкой на сообщение в Telegram-канале "Генерал СВР".

Публикация в канале, посвященная покушению на Асада, появилась в сети 31 декабря 2024 года. Автор заявил, что инцидент произошел, вероятно, в воскресенье 29 декабря. При этом нет упоминаний об источниках, даже анонимных, которые могли бы рассказать о событии. Указано, что экс-президент Сирии почувствовал себя плохо: среди симптомов — кашель, затрудненное дыхание, головная боль и боль в желудке. Пострадавшему дома оказали первую помощь, а об инциденте сообщили российским властям, говорится в заметке. Как выяснилось, сирийца не позволили отправить в больницу, вместо этого в резиденции под Москвой срочно оборудовали палату интенсивной терапии. К вечеру пациенту стало лучше, заверили в Telegram-канале.

Анализы Асада показали наличие отравляющих веществ — каких именно, не указано. При этом "Генерал СВР" сообщил, что российские спецслужбы начали расследование. В отчете, который получил помощник президента РФ и экс-директор ФСБ Николай Патрушев, говорится о том, что пока не известно, как яд мог попасть внутрь организма сирийского экс-президента.

Отравление Асада — возможные события 29 декабря в Москве Фото: Скриншот

В официальных росСМИ ничего не писали о возможном покушении на Асада с использованием яда. Последние сообщения датированы 23 декабря, когда помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин планирует встречу с беглым политиком.

Отравление Асада — реакция в Украине

На информацию об отравлении Асада откликнулся народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Политик уверен, что сообщение о покушении ложное. По его мнению, сирийского экс-президента не нужно отравлять, а лучше судить и поместить в условия, в которых он держал оппозиционеров и простых людей.

Отравление Асада — реакция Алексея Гончаренко — реакция Алексея Гончаренко Фото: Скриншот

Что известно об авторе "вброса"

Информация о возможном отравлении Башара Асада появилась в Telegram-канале, в котором год назад, осенью 2023 года, сообщили о якобы смерти президента РФ Владимира Путина. В заметке, которая появилась 26 октября, написали о смерти главы Кремля в резиденции на Валдае и о том, что его труп поместили в морозильную камеру. Украинские и западные спецслужбы не подтвердили эту информацию.

Согласно данным издания "РБК-Украина", в канале "Генерал СВР" публикуются сообщения от имени российского политолога и видеоблогера Валерия Соловья. Соловей получил историческое образование в РФ, делал исторические научные публикации, в 2012 году присоединился к правой политической силе "Новая сила" и к другим, также некоторое время преподавал в Московском государственном институте государственных отношений, а после усиления репрессий — выехал за границу и выступает с конспирологическими заявлениями о событиях в Кремле.

Отметим, ранее Фокус писал о других случаях отравления, имеющих отношение к РФ и российским спецслужбам. Например, экс-разведчика Сергея Скрипаля едва не убили боевым отравляющим веществом "Новичок", которым намазали ручку двери его дома. Российского оппозиционера Алексея Навального, который умер в колонии зимой 20124 года, отравили с помощью белья, установили расследователи.

Напоминаем, 26 декабря Фокус рассказал о жене Башара Асада, которая выехала вместе с ним в Москву и, как оказалось, может быть больна лейкемией.