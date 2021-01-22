Навальный из СИЗО: в мои планы не входит вешаться на оконной решетке

Оппозиционер утверждает, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает 30 суток ареста в следственном изоляторе, заявил, что в его планы не входит "вешаться на оконной решетке".

Об этом он написал в своем Instagram.

"На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление – оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен", – сказал он.

Оппозиционер добавил, что его психоэмоциональное состояние совершенно стабильно.

Навальный также написал, что переживал по поводу того, чтобы его расследование про дворец президента России Владимира Путина набрало достаточное количество просмотров в Youtube.

"Это была большая работа и хочется, чтобы народ посмотрел. Наверное, у кого-то глаза наконец откроются. А я сижу. И кто же будет всех доставать на тему "помогите с распространением"? Здорово было бы миллионов 25 зрителей получить. Но пришла адвокат и сказала, что уже 40 млн просмотров (сейчас уже более 58 млн. – ред.)", – отметил он.

Навальный поблагодарил школьников, которые, по выражению его адвоката, "устроили беспредел в TikTok". Российские подростки запустили флешмоб, где меняли фото Путина в школах на Навального, а также массово распространяли призывы идти на митинг 23 января.

"А 40 млн просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздается особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "Новичком"", – отметил он.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции. По данным Bloomberg, Навального могут отправить за решетку на 10 и более лет.