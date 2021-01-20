"Пусть все горит": от TikTok требуют запретить призывы к участию в акциях за Навального

Видео касательно предстоящих митингов в поддержку Навального публикуют под слова "пусть все горит" из песни группы IC3PEAK.

20 января 2021 года на сайте Роскомнадзора появилось сообщение, согласно которому сотрудники ведомства отправили в администрацию соцсети TikTok требование "прекратить распространять видеоролики, направленные на вовлечение несовершеннолетних" к участию в "противозаконных протестах". Речь идет о готовящихся 23 января акциях в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального.

"Просим вас незамедлительно принять исчерпывающие меры по недопущению распространения подобной противоправной информации на платформе TikTok", — цитируют на сайте Роскомнадзора свое требование.

Позже на сайте российского регулятора появилась информация о том, что похожее требование было отправлено и администрации соцсети "ВКонтакте". В Роскомнадзоре отметили, что ее пользователи "вовлекали несовершеннолетних в несанкционированные митинги".

Telegram-канал "Политика Страны" опубликовал примеры роликов, которые распространяют пользователи TikTok. В аудиоряде каждого из видео цитируются слова из небезызвестной серии фильмов "Голодные игры":

"Здравствуйте-здравствуйте-здравствуйте. Счастливых Вам "Голодных игр"! И пусть удача всегда будет с Вами".

После этого в роликах начинает звучать отрывок со словами из песни "Смерти больше нет" группы IC3PEAK:

"На меня смотрит вся Россия, я заливаю глаза керосином, пусть все горит, пусть все горит".

[ + – ] Видео касательно митингов в поддержку Навального

Отметим, на митинге в поддержку Навального, который состоялся в Питере 18 января, задержали более полусотни человек.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.

Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям. Первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января.

Навального арестовали по прилету в московский аэропорт 17 января. До этого Россия объявила оппозиционера в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.