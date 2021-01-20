"Нехай все горить": від TikTok вимагають заборонити заклики до участі в акціях за Навального

Відео про майбутні мітинги на підтримку Навального публікують під словами "нехай все горить" з пісні групи IC3PEAK.

20 січня 2021 року на сайті Роскомнадзора з'явилося повідомлення, згідно з яким співробітники відомства надіслали в адміністрацію соцмережі TikTok вимогу "припинити поширювати відеоролики, спрямовані на втягнення неповнолітніх" до участі в "протизаконних протестах". Йдеться про підготовку 23 січня акцій на підтримку заарештованого опозиційного політика Олексія Навального.

"Просимо вас негайно вжити необхдіних заходів щодо недопущення поширення подібної протиправної інформації на платформі TikTok", — цитують на сайті Роскомнадзора свою вимогу.

Пізніше на сайті російського регулятора з'явилася інформація про те, що схожа вимога була надіслана й адміністрації соцмережі "ВКонтакте". У Роскомнадзорі відзначили, що її користувачі "втягували неповнолітніх у несанкціоновані мітинги".

Telegram-канал "Політика Країни" опублікував приклади роликів, які поширюють користувачі TikTok. В аудіоряді кожного з відео цитуються слова з відомої серії фільмів "Голодні ігри":

"Здрастуйте-здрастуйте-здрастуйте. Щасливих Вам "Голодних ігор"! І нехай удача завжди буде з Вами".

Після цього в роликах починає звучати уривок зі словами з пісні "Смерті більше немає" групи IC3PEAK:

"На мене дивиться вся Росія, я заливаю очі гасом, нехай все горить, нехай все горить".

[ + – ] Відео щодо мітингів на підтримку Навального

Зазначимо, на мітингу на підтримку Навального, який відбувся у Санкт-Петербурзі 18 січня, затримали понад півсотні людей.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" відбулося прямо у відділку поліції. Одразу ж після цього Навальний записав і опублікував відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.

Леонід Волков, керівник регіональних штабів Навального, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій. Перші великі мітинги на підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня.

Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт 17 січня. До цього Росія оголосила опозиціонера в розшук.

За версією Федеральної служби виконання покарань, політик у 2020 році мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" і не з'являвся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня.