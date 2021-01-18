На акции в поддержку Навального в Питере задержали больше полусотни человек (видео)

Сотрудники правоохранительных органов начали задержания под предлогом того, что "акция является несогласованной".

18 января 2021 года, вскоре после принятия Химкинским судом Москвы решения об аресте на 30 суток российского оппозиционного политика Алексея Навального, возле станции метро "Гостиный двор" в центре Санкт-Петербурга началась акция в его поддержку. Однако представители правоохранительных органов, утверждая, что "мероприятие носит несогласованный характер", начали точечные задержания его участников. Об этом рассказывает российское издание "Интерфакс".

Акция началась в 18:00 по местному времени, а по состоянию на 20:40 в автозаках оказались уже несколько десятков человек. По словам корреспондента "Интерфакса", сотрудники полиции обращали внимания на любые активные действия, в том числе и аплодисменты, попытки развернуть плакаты или скандирование лозунгов. Издание сообщило, что двух пожилых женщин якобы задержали "за громкую ссору".

Российское издание "Дождь" написало, что среди задержанных оказался и их журналист Денис Кабаков.

Корреспондент издания "МБХ медиа" рассказал, что по состоянию на 20:49 по местному времени было известно о 53 задержанных.

А на Twitter-аккаунте российского госиздания LifeNews опубликовали видео задержаний участников акции.

[ + – ] Полиция в Питере задерживает участников акции в поддержку Навального

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после этого Навальный записал и опубликовал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и устраивать митинги.

Леонид Волков, руководитель региональных штабов Навального, сообщил, что их сеть уже начала подготовку к протестным акциям. Первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января.

Навального арестовали по прилету в московский аэропорт 17 января. До этого Россия объявила оппозиционера в розыск.

По версии Федеральной службы исполнения наказаний, политик в 2020 году как минимум шесть раз нарушал условия испытательного срока после осуждения по делу "Ив Роше" году и не являлся на регистрацию 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа.

Освободить Навального уже призвал госсекретарь США Майк Помпео. На ситуацию отреагировали и в Украине – глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы Мария Мезенцева заявила, что делегация может обжаловать полномочия РФ в ПАСЕ из-за задержания Навального.

Напомним, 20 августа Навальный потерял сознание в самолете Томск-Москва. Вскоре оппозиционер впал в кому. Спустя несколько дней политика перевезли в немецкую клинику "Шарите".

2 сентября лаборатория Бундесвера нашла в его организме следы яда из группы "Новичок". Немецкая лаборатория нашла следы яда "Новичок" на бутылке с питьевой водой из номера томского отеля, в котором останавливался Навальный.

Две независимые лаборатории Франции и Швеции подтвердили наличие следов яда "Новичок" в организме российского политика. В Штатах также уверены, что оппозиционера пытались отравить ядом группы "Новичок".