На акції в підтримку Навального в Пітері затримали більше пів сотні людей (відео)

Співробітники правоохоронних органів почали затримання під приводом того, що "акція є неузгодженою".

18 січня 2021 року, незабаром після прийняття Хімкінським судом Москви рішення про арешт на 30 діб російського опозиційного політика Олексія Навального, біля станції метро "Гостинний двір" в центрі Санкт-Петербурга почалася акція на його підтримку. Однак представники правоохоронних органів, стверджуючи, що "захід має неузгоджений характер", почали точкові затримання його учасників. Про це розповідає російське видання "Інтерфакс".

Акція почалася о 18:00 за місцевим часом, а станом на 20:40 в автозаках опинилися вже кілька десятків людей. За словами кореспондента "Інтерфаксу", співробітники поліції звертали увагу на будь-які активні дії, в тому числі й оплески, спроби розгорнути плакати чи викрикування гасел. Видання повідомило, що двох літніх жінок ніби-то затримали "за гучну сварку".

Російське видання "Дождь" написало, що серед затриманих опинився і їхній журналіст Денис Кабаков.

Кореспондент видання "МБХ медіа" розповів, що станом на 20:49 за місцевим часом було відомо про 53 затриманих.

А на Twitter-акаунті російського держвидання LifeNews опублікували відео затримань учасників акції.

[ + – ] Поліція в Пітері затримує учасників акції в підтримку Навального

Нагадаємо, 18 січня Хімкінський суд Москви на 30 діб заарештував поверненого в Росію російського опозиціонера Олексія Навального у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після цього Навальний записав і опублікував відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці і влаштовувати мітинги.

Леонід Волков, керівник регіональних штабів Навального, повідомив, що їх мережа вже почала підготовку до протестних акцій. Перші великі мітинги в підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня.

Навального заарештували після прильоту в московський аеропорт 17 січня. До цього Росія оголосила опозиціонера в розшук.

За версією Федеральної служби виконання покарань, політик в 2020 році як мінімум шість разів порушував умови випробувального терміну після засудження у справі "Ів Роше" і не з'являвся на реєстрацію 13 і 27 січня, 3 лютого, 16 березня, 6 липня і 17 серпня.

Звільнити Навального вже закликав держсекретар США Майк Помпео. На ситуацію відреагували і в Україні — глава української делегації в Парламентській асамблеї ради Європи Марія Мезенцева заявила, що делегація може оскаржити повноваження РФ в ПАРЄ через затримання Навального.

Нагадаємо, 20 серпня Навальний знепритомнів в літаку Томськ-Москва. Незабаром опозиціонер впав у кому. Через кілька днів політика перевезли до німецької клініки "Шаріте".

2 вересня лабораторія Бундесверу знайшла в його організмі сліди отрути з групи "Новачок". Німецька лабораторія знайшла сліди отрути "Новачок" на пляшці з питною водою з номера томського готелю, в якому зупинявся Навальний.

Дві незалежні лабораторії Франції і Швеції підтвердили наявність слідів отрути "Новачок" в організмі російського політика. У Штатах також впевнені, що опозиціонера намагалися отруїти отрутою групи "Новачок".