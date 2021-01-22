Навального собираются отправить за решетку более чем на 10 лет, – Bloomberg

По информации издания, условный срок политика по делу "Ив Роше" изменят на реальный, а по еще одному делу могут присудить 10 лет.

Российского оппозиционера Алексея Навального, которого 17 января задержали в аэропорту "Шереметьево", а позже арестовали на 30 суток, могут отправить за решетку на 10 и более лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на близкие к администрации президента РФ источники.

В материале говорится, что руководство РФ было уверено, что политик не станет возвращаться из Германии в Россию.

"Даже коллеги-критики Кремля говорили 44-летнему политику, что возвращаться из Берлина <…> слишком опасно. Но Навальный, убежденный, что он может иметь политический вес только внутри страны, проигнорировал их совет", – говорится в материале.

По информации издания, 2 февраля на заседании суда Навальному изменят условный срок на реальный по делу "Ив Роше" и лишат его свободы на 3,5 года (с учетом уже отсиженного речь идет примерно о 2,5 годах тюрьмы).

Однако по другому делу – о мошенничестве с пожертвованиями "Фонда борьбы с коррупцией", который возглавляет Навальный, – ему могут дать еще один срок, который составит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в России задержали ближайших соратников Навального – Киру Ярмыш и Георгия Албурова. Задержали также юриста "ФБК" Любовь Соболь.

20 января стало известно, что сторонники Навального уже начали подготовку к протестным акциям, а первые большие митинги в поддержку задержанного оппозиционера запланированы на 23 января. В МВД РФ на это заявили, что агитаторы несанкционированных мероприятий будут привлечены к административной ответственности до даты проведения

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.