Навального збираються посадити за ґрати більш ніж на 10 років, — Bloomberg

За інформацією видання, умовний термін політика у справі "Ів Роше" змінять на реальний, а ще в одній справі можуть присудити 10 років.

Російського опозиціонера Олексія Навального, якого 17 січня затримали в аеропорту "Шереметьєво", а пізніше заарештували на 30 діб, можуть посадити за ґрати на 10 і більше років. Про це пише Bloomberg з посиланням на близькі до адміністрації президента РФ джерела.

У матеріалі йдеться, що керівництво РФ було впевнене, що політик не повертатиметься з Німеччини до Росії.

"Навіть колеги-критики Кремля говорили 44-річному політику, що повертатися з Берліна <…> дуже небезпечно. Але Навальний, переконаний, що він може мати політичну вагу тільки всередині країни, проігнорував їхню рада", — йдеться в матеріалі.

За інформацією видання, 2 лютого на засіданні суду Навальному змінять умовний термін на реальний у справі "Ів Роше" і позбавлять його волі на 3,5 років (з урахуванням років, які вже відсидів, йдеться про майже 2,5 років вʼязниці).

Однак в іншій справі — про шахрайство з пожертвами "Фонду боротьби з корупцією", який очолює Навальний, — йому можуть дати ще один термін, який складе до 10 років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, у Росії затримали найближчих соратників Навального — Кіру Ярмиш та Георгія Албурова. Затримали також юриста "ФБК" Любов Соболь.

20 січня стало відомо, що прихильники Навального вже почали підготовку до протестних акцій, а перші великі мітинги на підтримку затриманого опозиціонера заплановані на 23 січня. У МВС РФ заявили, що агітатори несанкціонованих заходів будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за датою проведення

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" відбулося прямо у відділку поліції. Одразу ж після того, що сталося Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці й влаштовувати протестні акції.