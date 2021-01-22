Навальний з СІЗО: в мої плани не входить вішатися на віконній решітці

Опозиціонер стверджує, що його психоемоційний стан цілком стабільний.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває 30 діб арешту у слідчому ізоляторі, заявив, що до його планів не входить "вішатися на віконній решітці".

Про це він написав у своєму Instagram.

"Про всяк випадок заявляю. До моїх планів не входить вішатися на віконній решітці чи різати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені кожен день міряють тиск — він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений", — сказав він.

Опозиціонер додав, що його психоемоційний стан цілком стабільний.

Навальний також написав, що хвилювався щодо того, аби його розслідування про палац президента Росії Володимира Путіна набрало достатню кількість переглядів у Youtube.

"Це була велика робота і хочеться, щоб народ подивився. Напевно, у когось очі нарешті відкриються. А я сиджу. І хто ж всіх діставатиме темою "допоможіть з поширенням"? Чудово було б мільйонів 25 глядачів отримати. Але прийшла адвокат і сказала, що вже 40 млн переглядів (зараз уже більше 58 млн. — ред.)", — зазначив він.

Навальний подякував школярам, які, за твердженням його адвоката, "влаштували свавілля в TikTok". Російські підлітки запустили флешмоб, де міняли фото Путіна в школах на Навального, а також масово поширювали заклики йти на мітинг 23 січня.

"А 40 млн переглядів означають, між тим, що зараз в одному бункері лунає особливо гучний тупіт ніг і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкає і намажте їм труси "Новачком"", — зазначив він.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції. За даними Bloomberg, Навального можуть відправити за грати на 10 і більше років.