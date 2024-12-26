Асма Асад: путь от "Розы пустыни" до международного изгоя

Асма Асад имела все шансы войтив историю как реформатор и защитница прав женщин. Имея прекрасное западное образование, харизму и кредит доверия, она предпочла всем рискнуть ради поддержки режима своего мужа.

Related video

Британское издание The Telegraf сообщило о том, что 49-летняя жена сирийского президента Башара Асада, свергнутого в результате недавнего переворота и бежавшего в Москву, Асма Асад, изолирована российскими врачами из-за лейкемии. Ее шансы на жизнь оценивают 50 на 50, а источники из окружения семьи говорят, что ситуация плачевная. По слухам, Асма хотела развестись с мужем и улететь в Великобританию, поскольку является гражданкой этой страны, но официального подтверждения этому нет. В свое время первая леди Сирии считалась одной из самых стильных женщины Ближнего Востока и имела все шансы сделать самостоятельную политическую карьеру, но пожертвовала всем ради Башара. Фокус собрал все, что известно об Асме Асад, которая из "Розы пустыни" превратилась вместе со своим мужем в мирового изгоя.

Детство и юность Асмы Асад

Асма Фаваз аль-Асад, урожденная Ахрас, появилась на свет 11 августа 1975 года в семье кардиолога Фаваза аль-Ахраса из больницы Кромвеля и отставного дипломата Сахар Отри. Родители девушки – сирийцы, переехавшие в Великобританию из Хомса.

Она выросла в зеленом районе Эктон на западе Лондона, где Ахрасы живут до сих пор.

Асма посещала местную начальную школу Twyford Church of England High School под именем Эмма, а затем поступила в престижную частную школу Queen’s College. В 1996 году она с отличием окончила King's College London по специальности "компьютерные науки" и "французская литература", а после перешла в сферу финансов.

Асма Ахрас в колледже Фото: Queen's College, London

Сначала Асма начала работать экономическим аналитиком в Deutsche Bank Group в отделе управления хедж-фондами с клиентами в Европе и Восточной Азии. В 1998 году она присоединилась к инвестиционно-банковскому подразделению J.P. Morgan, где работала в команде, которая специализировалась на биотехнологических и фармацевтических компаниях. Она считает, что ее банковский опыт дал ей "аналитическое мышление" и способность понимать деловую сторону управления компанией.

Знакомство с Башаром Асадом и свадьба

Девушка собиралась поступить на MBA в Гарвардский университет, когда во время отпуска у своей тети в Дамаске в 1992 году она познакомилась с Башаром Асадом, другом семьи. Они сблизились, когда он перебрался в Лондон, чтобы пройти обучение на офтальмолога в Западной глазной больнице и стать квалифицированным хирургом.

Асма переехала в Сирию в ноябре, а свадьба пары состоялась 13 декабря 2000 года. Это произошло через несколько месяцев после того, как Башар сменил своего отца Хафеза на посту главы государства в июле 2000 года. Тогда не ожидалось, что Асад станет преемником, но все изменила смерть его брата Басселя в автокатастрофе в 1996 году. Башар стал "престолонаследником" и занял пост президента.

Брак удивил многих, так как в СМИ не было сообщений об их свиданиях и ухаживаниях до свадьбы. Многие интерпретировали этот союз как примирение и знак прогресса в направлении реформаторского правительства, поскольку Асма выросла в Соединенном Королевстве и представляла суннитское большинство, в отличие от алавитского Башара.

Их первый ребенок, сын по имени Хафез, названный в честь Хафеза аль-Асада, родился в 2001 году, за ним последовала дочь в 2003 году, а второй сын появился в 2004-м. В январе 2013 года Башар заявил в интервью, что Асма снова беременна, однако позже не было никаких сообщений о том, что у них будет четвертый ребенок.

У Асадов трое детей: сыновья Хафиз и Зейн и дочь Карим Фото: Фото из открытых источников

Старший сын пары, 22-летний Хафез, в ноябре 2024-го окончил математический факультет Московского университета, защитив диссертацию, написанную на русском языке и посвященную алгебраической теории чисел и исследованию полиномов.

В статусе первой леди

После свадьбы Асма путешествовала по всей Сирии, посетив 100 деревень в 13 из 14 сирийских провинций, чтобы поговорить с сирийцами и узнать, куда ей следует направить свою будущую политику. Она продолжила создавать ряд организаций, которые функционировали в рамках благотворительного сектора правительства, именуемого Сирийским трастом развития. Благодаря этой работе жена Асада заслужила место одного из "самых влиятельных арабов мира" по версии журнала Middle East 411 Magazine.

По данным аналитиков СМИ, Асма сосредоточилась на правах женщин и образовании, но в конечном итоге поддержала своего мужа в политических вопросах. Программа развития ООН потратила от $16 до $18 миллионов на организацию сложного комплекса реформаторских инициатив, показывающих, что сирийское правительство работает над более современной и прогрессивной формой правления. Ее ключевой частью было создание "ауры реформатора" для миссис Асад, подчеркивая ее участие в Фонде развития Сирии до тех пор, пока программа не была приостановлена, поскольку страна погрузилась в гражданскую войну.

"Роза пустыни"

Прославленная западными СМИ за свою внешность и стиль, Асма стала любимицей высшего общества, принимая таких знаменитостей, как Брэд Питт и Анджелина Джоли, и наслаждаясь роскошным приемом за рубежом. Модная библия даже Vogue назвала ее "Роза пустыни". Ее описали как "самую свежую и самую притягательную из первых леди". С тех пор статья была удалена с сайта Vogue.

В начале марта 2012 года Guardian опубликовала около 3000 взломанных писем от первой семьи Сирии, в которых подчеркивается страсть Асмы к инкрустированным кристаллами французским шпилькам, британской мебели и прекрасному фондю, выставленному на продажу на Amazon.com, а также ее признание того, что она, а не Башар, была "настоящим диктатором".

Крах репутации

Репутация модернизатора и защитницы прав женщин Асмы Асад рухнула после того, как она встала на сторону мужа, когда он начал подавлять антиправительственные протесты, вспыхнувшие в 2011 году и переросшие в полномасштабную гражданскую войну в июне 2012 года. Ее жестко критиковали за то, что она молчала во время насилия, и называли "Марией Антуанеттой" и "главным хищником".

16 апреля 2012 года Хуберта фон Фосс Виттиг и Шейла Лайалл Грант, жены послов Германии и Великобритании в Организации Объединенных Наций, выпустили четырехминутное видео, в котором призвали Асада выступить за мир и призвать ее мужа прекратить кровопролитие в ее стране.

Недоброжелатели также обвиняли ее в обогащении через основанный ею Фонд развития Сирии, благотворительную организацию, которая централизует большую часть финансирования, поступающего из-за рубежа.

По данным новостного сайта Syria Report, она и Башар также управляли многими частями сирийской экономики, используя подставных лиц.

23 марта 2012 года Европейский союз заморозил ее активы и ввел запрет на поездки для нее и других близких членов семьи президента Башара Асада в рамках эскалации санкций против сирийского правительства. Не последюю роль в этом сыграли и вышеупомянутые электронные письма женщины. Сама Асад по-прежнему может ездить в Великобританию из-за своего британского гражданства. Однако ее активы там были заморожены на фоне растущих протестов против правления ее мужа в рамках европейской программы санкций, которую Лондон поддерживал после Brexit.

В 2016 году Асад заявила росСМИ, что она отклонила сделку, предлагающую ей безопасный выезд из охваченной войной страны, чтобы поддержать мужа.

Асма Асад отказалась покидать Сирию и осталась с мужем

В 2020 году Соединенные Штаты тоже ввели санкции против нее, ее родителей и двух братьев, Фераса и Эйада, а тогдашний госсекретарь Майк Помпео назвал ее "одним из самых известных военных спекулянтов в Сирии".

Режим Асада убил сотни тысяч людей, замучил до смерти более 14 000 заключенных и спровоцировал самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны, в результате которого половина населения Сирии бежала.

В конце концов история распорядилась так, что в ноябре 2024 года уже Асма с детьми бежала в Москву, куда позже приехал и ее муж после падения режима.

Болезнь

8 августа 2018 года руководство Сирии сообщило, что первая леди начала лечение рака груди на ранней стадии. 4 августа 2019 года Асад публично заявила, что она полностью выздоровела.

21 мая 2024 года администрация президента Сирии объявила, что у Асад диагностирован острый миелоидный лейкоз после появления ряда симптомов и клинических признаков, которые вынудят ее воздержаться от непосредственной работы и участия в мероприятиях в рамках плана лечения.

Асма Асад рассказала о лейкемии в мае 2024 года

Сейчас она проходит лечение в Москве, где вместе с Асмой находится ее отец. По его словам, состояние дочери стремительно ухудшается, хотя врачи дают ей 50% шансов на выживание.

Вероятность возвращения в Лондон

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что Асма Асад "больше не приветствуется в стране", и даже допустил, что она может вскоре потерять свой британский паспорт.

"В последние несколько дней я видел упоминания о том, что Асма Асад является потенциальной обладательницей британского гражданства, которая может попытаться приехать в нашу страну, и я хочу подтвердить, что она находится под санкциями и не приветствуется здесь, в Великобритании", — сказал он парламенту.

Ранее Великобритания лишала граждан гражданства за присоединение к группировке "Исламское государство", сообщил прессеБадер Муса Аль-Саиф, исследователь аналитического центра Chatham House.

"Если это может произойти с неизвестным в лагере экстремистов, я думаю, что то же самое, если не больше, касается и дела Асмы Асад", – добавил он.

В свою очередь премьер-министр Кир Стармер заявил, что "еще слишком рано" обсуждать такую ​​меру.

Ранее Фокус писал, почему жене Башара Асада не понравилась Москва.