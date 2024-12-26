Асма Асад: шлях від "Троянди пустелі" до міжнародного ізгоя

Асма Асад мала всі шанси увійти в історію як реформаторка та захисниця прав жінок. Маючи чудову західну освіту, харизму і кредит довіри, вона вважала за краще всім ризикнути заради підтримки режиму свого чоловіка.

Related video

Британське видання The Telegraf повідомило про те, що 49-річну дружину сирійського президента Башара Асада, який був повалений унаслідок нещодавнього перевороту і втік до Москви, Асму Асад, ізольовано російськими лікарями через лейкемію. Її шанси на життя оцінюють 50 на 50, а джерела з оточення сім'ї кажуть, що ситуація плачевна. З чуток, Асма хотіла розлучитися з чоловіком і полетіти до Великої Британії, оскільки є громадянкою цієї країни, але офіційного підтвердження цьому немає. Свого часу перша леді Сирії вважалася однією з найстильніших жінок Близького Сходу і мала всі шанси зробити самостійну політичну кар'єру, але пожертвувала всім заради Башара. Фокус зібрав усе, що відомо про Асму Асад, яка з "Троянди пустелі" перетворилася разом зі своїм чоловіком на світового ізгоя.

Дитинство і юність Асми Асад

Асма Фаваз аль-Асад, уроджена Ахрас, з'явилася на світ 11 серпня 1975 року в сім'ї кардіолога Фаваза аль-Ахраса з лікарні Кромвеля і відставного дипломата Сахар Отрі. Батьки дівчини — сирійці, які переїхали до Великої Британії з Хомса.

Вона виросла в зеленому районі Ектон на заході Лондона, де Ахраси живуть досі.

Асма відвідувала місцеву початкову школу Twyford Church of England High School під ім'ям Емма, а потім вступила до престижної приватної школи Queen's College. У 1996 році вона з відзнакою закінчила King's College London за фахом "комп'ютерні науки" і "французька література", а після перейшла у сферу фінансів.

Асма Ахрас у коледжі Фото: Queen's College, London

Спочатку Асма почала працювати економічним аналітиком у Deutsche Bank Group у відділі управління хедж-фондами з клієнтами в Європі та Східній Азії. У 1998 році вона приєдналася до інвестиційно-банківського підрозділу J.P. Morgan, де працювала в команді, що спеціалізувалася на біотехнологічних і фармацевтичних компаніях. Вона вважає, що її банківський досвід дав їй "аналітичне мислення" та здатність розуміти діловий бік управління компанією.

Знайомство з Башаром Асадом і весілля

Дівчина збиралася вступити на MBA до Гарвардського університету, коли під час відпустки у своєї тітки в Дамаску 1992 року вона познайомилася з Башаром Асадом, другом сім'ї. Вони зблизилися, коли він перебрався до Лондона, щоб пройти навчання на офтальмолога в Західній очній лікарні і стати кваліфікованим хірургом.

Асма переїхала до Сирії в листопаді, а весілля пари відбулося 13 грудня 2000 року. Це сталося через кілька місяців після того, як Башар змінив свого батька Хафеза на посаді глави держави в липні 2000 року. Тоді не очікувалося, що Асад стане наступником, але все змінила смерть його брата Басселя в автокатастрофі 1996 року. Башар став "престолонаслідником" і обійняв посаду президента.

Шлюб здивував багатьох, оскільки в ЗМІ не було повідомлень про їхні побачення і залицяння до весілля. Багато хто інтерпретував цей союз як примирення і знак прогресу в напрямку реформаторського уряду, оскільки Асма виросла в Сполученому Королівстві і представляла сунітську більшість, на відміну від алавітського Башара.

Їхня перша дитина, син на ім'я Хафез, названий на честь Хафеза аль-Асада, народився 2001 року, за ним послідувала дочка 2003 року, а другий син з'явився 2004-го. У січні 2013 року Башар заявив в інтерв'ю, що Асма знову вагітна, проте пізніше не було жодних повідомлень про те, що у них буде четверта дитина.

У Асадів троє дітей: сини Хафіз і Зейн та донька Карім Фото: Фото из открытых источников

Старший син пари, 22-річний Хафез, у листопаді 2024-го закінчив математичний факультет Московського університету, захистивши дисертацію, написану російською мовою і присвячену алгебраїчній теорії чисел і дослідженню поліномів.

У статусі першої леді

Після весілля Асма подорожувала всією Сирією, відвідавши 100 сіл у 13 з 14 сирійських провінцій, щоб поговорити з сирійцями і дізнатися, куди їй слід спрямувати свою майбутню політику. Вона продовжила створювати низку організацій, які функціонували в рамках благодійного сектору уряду, іменованого Сирійським трастом розвитку. Завдяки цій роботі дружина Асада заслужила місце одного з "найвпливовіших арабів світу" за версією журналу Middle East 411 Magazine.

За даними аналітиків ЗМІ, Асма зосередилася на правах жінок та освіті, але в кінцевому підсумку підтримала свого чоловіка в політичних питаннях. Програма розвитку ООН витратила від $16 до $18 мільйонів на організацію складного комплексу реформаторських ініціатив, які демонструють, що сирійський уряд працює над більш сучасною і прогресивною формою правління. Її ключовою частиною було створення "аури реформатора" для місіс Асад, підкреслюючи її участь у Фонді розвитку Сирії доти, доки програма не була припинена, оскільки країна занурилася в громадянську війну.

"Троянда пустелі"

Прославлена західними ЗМІ за свою зовнішність і стиль, Асма стала улюбленицею вищого суспільства, приймаючи таких знаменитостей, як Бред Пітт і Анджеліна Джолі, і насолоджуючись розкішним прийомом за кордоном. Модна біблія навіть Vogue назвала її "Троянда пустелі". Її описали як "найсвіжішу і найпривабливішу з перших леді". Відтоді статтю було видалено з сайту Vogue.

На початку березня 2012 року Guardian опублікувала близько 3000 зламаних листів від першої сім'ї Сирії, в яких підкреслюється пристрасть Асми до інкрустованих кристалами французьких шпильок, британських меблів і прекрасного фондю, виставленого на продаж на Amazon.com, а також її визнання того, що вона, а не Башар, була "справжнім диктатором".

Крах репутації

Репутація модернізатора і захисниці прав жінок Асми Асад занепала після того, як вона стала на бік чоловіка, коли він почав придушувати антиурядові протести, які спалахнули 2011 року і переросли в повномасштабну громадянську війну в червні 2012 року. Її жорстко критикували за те, що вона мовчала під час насильства, і називали "Марією Антуанеттою" та "головним хижаком".

16 квітня 2012 року Хуберта фон Фосс Віттіг і Шейла Лайалл Грант, дружини послів Німеччини та Великої Британії в Організації Об'єднаних Націй, випустили чотирихвилинне відео, в якому закликали Асада виступити за мир і закликати її чоловіка припинити кровопролиття в її країні.

Недоброзичливці також звинувачували її в збагаченні через заснований нею Фонд розвитку Сирії, благодійну організацію, що централізує більшу частину фінансування, яке надходить з-за кордону.

За даними новинного сайту Syria Report, вона і Башар також управляли багатьма частинами сирійської економіки, використовуючи підставних осіб.

23 березня 2012 року Європейський союз заморозив її активи і ввів заборону на поїздки для неї та інших близьких членів сім'ї президента Башара Асада в рамках ескалації санкцій проти сирійського уряду. Не останню роль у цьому зіграли і вищезгадані електронні листи жінки. Сама Асад, як і раніше, може їздити до Великої Британії через своє британське громадянство. Однак її активи там було заморожено на тлі зростаючих протестів проти правління її чоловіка в рамках європейської програми санкцій, яку Лондон підтримував після Brexit.

У 2016 році Асад заявила росЗМІ, що вона відхилила угоду, яка пропонує їй безпечний виїзд з охопленої війною країни, щоб підтримати чоловіка.

Асма Асад відмовилася залишати Сирію і залишилася з чоловіком

2020 року Сполучені Штати теж запровадили санкції проти неї, її батьків і двох братів, Фераса та Ейада, а тодішній держсекретар Майк Помпео назвав її "одним із найвідоміших військових спекулянтів у Сирії".

Режим Асада вбив сотні тисяч людей, замордував до смерті понад 14 000 ув'язнених і спровокував найбільшу кризу біженців з часів Другої світової війни, внаслідок якої половина населення Сирії втекла.

Зрештою історія розпорядилася так, що в листопаді 2024 року вже Асма з дітьми втекла до Москви, куди пізніше приїхав і її чоловік після падіння режиму.

Хвороба

8 серпня 2018 року керівництво Сирії повідомило, що перша леді почала лікування раку грудей на ранній стадії. 4 серпня 2019 року Асад публічно заявила, що вона повністю одужала.

21 травня 2024 року адміністрація президента Сирії оголосила, що в Асад діагностовано гострий мієлоїдний лейкоз після появи низки симптомів і клінічних ознак, які змусять її утриматися від безпосередньої роботи та участі в заходах у межах плану лікування.

Асма Асад розповіла про лейкемію в травні 2024 року

Зараз вона проходить лікування в Москві, де разом з Асмою перебуває її батько. За його словами, стан доньки стрімко погіршується, хоча лікарі дають їй 50% шансів на виживання.

Імовірність повернення до Лондона

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Асма Асад "більше не вітається в країні", і навіть припустив, що вона може незабаром втратити свій британський паспорт.

"В останні кілька днів я бачив згадки про те, що Асма Асад є потенційною власницею британського громадянства, яка може спробувати приїхати в нашу країну, і я хочу підтвердити, що вона перебуває під санкціями і не вітається тут, у Великій Британії", – сказав він парламенту.

Раніше Велика Британія позбавляла громадян громадянства за приєднання до угруповання "Ісламська держава", повідомив пресі Бадер Муса Аль-Саїф, дослідник аналітичного центру Chatham House.

"Якщо це може статися з невідомим у таборі екстремістів, я думаю, що те ж саме, якщо не більше, стосується і справи Асми Асад", – додав він.

Зі свого боку прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що "ще занадто рано" обговорювати такий захід.

Раніше Фокус писав, чому дружині Башара Асада не сподобалася Москва.