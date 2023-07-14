Зелений волохатий язик. Чоловік прийшов до лікарів із жахливими змінами в роті

У медичному випадку, який можна прийняти за наукову фантастику, зелений і волохатий язик дає нам унікальний урок пам'ятати про важливість гігієни порожнини рота.

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Найчастіше лікарі за свою практику бачать стільки всього, що їх складно чимось здивувати. Але складно уявити собі обличчя лікаря, коли 64-річний чоловік прийшов до нього на прийом із зеленим і "волохатим" язиком. Хоча це може здатися чимось із науково-фантастичного фільму, такий стан є реальною, естетично жахливою, але загалом нешкідливою проблемою, що має назву "волохатий язик". Про незвичайне захворювання пише IFLScience.

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Протягом кількох тижнів, що передували візиту в клініку, чоловік помітив дивні зміни на своєму язиці. Він набув зеленого відтінку і, що дивно, став волохатим. Після ретельного обстеження лікарі підтвердили незвичайний діагноз. Однак, незважаючи на свою назву, "волохатий язик" насправді не пов'язаний із волоссям.

Так що ж лежить в основі цього дивного захворювання? Уся справа в сосочках — крихітних горбках, які ви бачите, коли висовуєте язик. Вони містять смакові рецептори і зазвичай короткі. Однак, коли на язиці накопичуються відмерлі клітини шкіри, ці сосочки можуть подовжуватися, надаючи язику волохатого або "волохатого" вигляду. У цих подовжених сосочках можуть затримуватися різні речовини, зокрема частинки їжі, бактерії та дріжджі, які можуть змінювати колір язика. Хоча найпоширенішим є чорний колір, він може бути коричневим, жовтим або, як у цьому випадку, зеленим.

Цьому стану можуть сприяти кілька чинників. Іноді це може бути рідкісним побічним ефектом деяких антибіотиків, а може бути наслідком поганої гігієни порожнини рота або сухості в роті. Навіть такий спосіб життя, як паління або дієта, що складається здебільшого з м'якої їжі, може призвести до появи "волосатості", оскільки не сприяє природному видаленню відмерлої шкіри з язика. У випадку з цим чоловіком він нещодавно припинив прийом антибіотиків для лікування зубної інфекції, що, ймовірно, і призвело до появи "волохатого язика".

Хоча такий стан може здатися страшним, він легко піддається лікуванню. Насамперед необхідно виявити й усунути причину захворювання, а також посилити гігієну порожнини рота. Зеленоязикому бідоласі лікарі порадили акуратно чистити язик зубною щіткою і кинути палити. За пів року його язик набув нормального вигляду, хоча, нехтуючи гірким досвідом, він вирішив і далі курити.

Цей унікальний задокументований випадок слугує нагадуванням про важливість гігієни порожнини рота і про те, як прості зміни можуть суттєво вплинути на наше здоров'я. Він також підкреслює можливість побічних ефектів деяких лікарських препаратів і необхідність інформування пацієнтів про можливі наслідки.

У майбутньому можна буде продовжити вивчення точного зв'язку між прийомом антибіотиків і станом "волохатого язика", що може призвести до розробки профілактичних заходів або альтернативних методів лікування. Хоча "волохатий язик" залишається нешкідливою дивакуватістю і показником поганої гігієни, його розуміння може пролити світло на серйозніші захворювання порожнини рота та їхню профілактику.

Раніше Фокус писав про те, що недостатня гігієна порожнини рота зменшує розмір мозку. Дослідники виявили, що погана гігієна порожнини рота загрожує зменшенням обсягу мозку і зменшує розумові здібності.

Також Фокус писав про небезпеку деяких рідин для полоскання рота. Дослідники попереджають, що засоби, покликані освіжити подих, можуть збільшити ризик пошкодження зубної емалі.