Зеленый волосатый язык. Мужчина пришел к врачам с ужасающими изменениями во рту

В медицинском случае, который можно принять за научную фантастику, зеленый и мохнатый язык дает нам уникальный урок помнить о важности гигиены полости рта.

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Зачастую врачи за свою практику видят столько всего, что их сложно чем-либо удивить. Но сложно представить себе лицо врача, когда 64-летний мужчина пришел к нему на прием с зеленым и "волосатым" языком. Хотя это может показаться чем-то из научно-фантастического фильма, такое состояние является реальной, эстетически ужасающей, но в целом безвредной проблемой, называемой "волосатым языком". О необычном заболевании пишет IFLScience.

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В течение нескольких недель, предшествовавших визиту в клинику, мужчина заметил странные изменения на своем языке. Он приобрел зеленый оттенок и, что удивительно, стал мохнатым. После тщательного обследования врачи подтвердили необычный диагноз. Однако, несмотря на свое название, "волосатый язык" на самом деле не связан с волосами.

Так что же лежит в основе этого странного заболевания? Все дело в сосочках — крошечных бугорках, которые вы видите, когда высовываете язык. Они содержат вкусовые рецепторы и обычно короткие. Однако, когда на языке накапливаются отмершие клетки кожи, эти сосочки могут удлиняться, придавая языку мохнатый или "волосатый" вид. В этих удлиненных сосочках могут задерживаться различные вещества, в том числе частицы пищи, бактерии и дрожжи, которые могут изменять цвет языка. Хотя наиболее распространенным является черный цвет, он может быть коричневым, желтым или, как в данном случае, зеленым.

Этому состоянию могут способствовать несколько факторов. Иногда это может быть редким побочным эффектом некоторых антибиотиков, а может быть следствием плохой гигиены полости рта или сухости во рту. Даже такой образ жизни, как курение или диета, состоящая в основном из мягкой пищи, может привести к появлению "волосатости", поскольку не способствует естественному удалению отмершей кожи с языка. В случае с этим мужчиной он недавно прекратил прием антибиотиков для лечения зубной инфекции, что, вероятно, и привело к появлению "волосатого языка".

Хотя такое состояние может показаться страшным, оно легко поддается лечению. В первую очередь необходимо выявить и устранить причину заболевания, а также усилить гигиену полости рта. Зеленоязыкому бедолаге врачи посоветовали аккуратно чистить язык зубной щеткой и бросить курить. Через полгода его язык приобрел нормальный вид, хотя, пренебрегая горьким опытом, он решил продолжать курить.

Этот уникальный задокументированный случай служит напоминанием о важности гигиены полости рта и о том, как простые изменения могут существенно повлиять на наше здоровье. Он также подчеркивает возможность побочных эффектов некоторых лекарственных препаратов и необходимость информирования пациентов о возможных последствиях.

В будущем можно будет продолжить изучение точной связи между приемом антибиотиков и состоянием "волосатого языка", что может привести к разработке профилактических мер или альтернативных методов лечения. Хотя "волосатый язык" остается безобидной странностью и показателем плохой гигиены, его понимание может пролить свет на более серьезные заболевания полости рта и их профилактику.

Ранее Фокус писал о том, что недостаточная гигиена полости рта уменьшает размер мозга. Исследователи обнаружили, что плохая гигиена полости рта грозит уменьшением объема мозга и уменьшает умственные способности.

Также Фокус писал об опасности некоторых жидкостей для полоскания рта. Исследователи предупреждают, что средства, призванные освежить дыхание, могут увеличить риск повреждения зубной эмали.