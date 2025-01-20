Заменяет привычное лечение: после легализации марихуаны спрос на некоторые лекарства упал

Таблетки и прочие препараты стали неотъемлемой частью понятия лечения для сотен миллионов людей по всему миру. Однако недавно ученые выяснили, что легализация каннабиса местами серьезно изменила эту ситуацию, постепенно вытесняя их.

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Недавнее исследование показало, что в штатах, где медицинская и рекреационная марихуана легальна, выписывается меньше рецептов на препараты, борющиеся с тревогой. Такая необычная тенденция заинтересовала ученых, однако они относятся к ней с осторожностью, так как в то время, когда им известны побочные эффекты таких препаратов, марихуана во многом продолжает скрывать свои тайны от научного интереса, пишет The Conversation.

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Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open и проведенное под руководством Эшли Брэдфорд, доцента кафедры государственной политики Технологического института Джорджии, было посвящено анализу влияния законов о марихуане на использование покрываемых частной страховкой лекарств, включая бензодиазепины, антипсихотики, антидепрессанты, барбитураты и препараты для сна.

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Результаты исследования свидетельствуют о последовательном снижении количества рецептов на бензодиазепины в штатах с более широким доступом к марихуане. Эти препараты, такие как валиум и ксанакс, обычно используются для борьбы с тревогой, успокаивая нервную систему. Однако в отношении барбитуратов и снотворных препаратов значительных тенденций отмечено не было. В исследовании также изучалась политика на уровне штатов, рассчитывались показатели заполнения рецептов, средняя продолжительность их действия и частота заполнения рецептов.

Результаты исследования продемонстрировали вариативность влияния законов о марихуане на структуру рецептов. Не во всех штатах наблюдалось одинаковое сокращение, что позволяет предположить, что различия в структуре политики в отношении марихуаны могут играть роль в этих результатах. Это исследование имеет существенные последствия для систем здравоохранения, разработки политики и лечения пациентов, считают авторы.

Бензодиазепины, несмотря на свою эффективность, представляют опасность при неправильном использовании, особенно в сочетании с опиоидами. В 2020 году бензодиазепины были причастны к 14% смертей от передозировки, связанной с опиоидами. Поскольку бензодиазепины назначаются почти 5% населения в одних лишь США, замена марихуаны в качестве варианта лечения может снизить такие риски и уменьшить негативные побочные эффекты, заявили ученые. Кроме того, доступ к марихуане стал альтернативным способом лечения таких заболеваний, как посттравматическое стрессовое расстройство, предлагая более широкие возможности терапии для взрослых, особенно для тех, кто сталкивается с препятствиями на пути к традиционному психиатрическому лечению.

В 2021 году только 65,4% взрослых с психическими расстройствами сообщили, что получают лечение, что подчеркивает необходимость в доступных альтернативах. Несмотря на обнадеживающие тенденции, исследователи подчеркивают пробелы в понимании общей картины эффекта. Неясно, коррелирует ли сокращение количества выписанных рецептов с улучшением состояния пациентов.

Хотя марихуана может помочь облегчить тревогу, долгосрочная эффективность и безопасность замены ею бензодиазепинов остаются недостаточно изученными. Кроме того, в ходе исследования было отмечено небольшое увеличение приема антидепрессантов и антипсихотических препаратов, хотя связь между употреблением марихуаны и такими состояниями, как депрессия или психоз, требует дальнейшего изучения, которое чаще начали проводить ученые.

Различия в результатах в разных штатах подчеркивают необходимость разработки индивидуальной политики, отражающей уникальные обстоятельства и цели отдельных юрисдикций, а также общий настрой общества. Они дополняют более глобальный диалог о роли марихуаны в охране психического здоровья.

Учитывая, что почти 23% взрослого населения США ежегодно сталкиваются с диагностируемыми психическими расстройствами, альтернативные методы лечения, такие как марихуана, могут стать шагом к устранению дыр в поддержке психического здоровья, считают авторы.

Однако разработчики политики ее легализации должны учитывать возможные непредвиденные последствия, такие как взаимодействие марихуаны с другими методами лечения и ее различное воздействие на разные группы населения, предупреждают они. Будущие исследования могут дать более четкие ответы о более широких последствиях для здоровья и эффективности марихуаны как заменителя традиционных лекарств, но тенденция по вытеснению традиционных методов лечения каннабисом не осталась незамеченной для науки.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, что прекращение употребления марихуаны вызывает частые яркие сновидения. Ученые объяснили какие процессы происходят у нас в организме при отказе от употребления каннабиса и как это влияет на качество нашего сна и память.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.