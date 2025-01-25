Приложения для скорбящих: пытаются ли они помочь людям или просто получают выгоду

В современном мире существуют приложения, готовые помочь нам почти в любом вопросе и облегчить миллионы задач. Однако такие программы, как "приложения для скорби", разделили людей и научный мир пополам в вопросах о своей пользе.

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Появление различных "приложений для скорби" в последние годы представляет собой современную попытку поддержать людей, справляющихся с утратой, с помощью цифровых платформ. Эти приложения предоставляют виртуальные сообщества, инструменты с искусственным интеллектом и практические ресурсы, такие как юридические и финансовые списки, чтобы помочь пользователям справиться с тяжелой утратой. Но хотя для одних людей они и служат поддержкой, другие люди считают, что они выходят за грань позволенного, пишет BBC.

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Несмотря на их потенциал демократизации поддержки горя, опасения по поводу конфиденциальности и вопросы о подлинности этих платформ вызвали дискуссии. Технологическая интеграция в поддержку горя поднимает этические вопросы. Большинство приложений для помощи скорбящим собирают данные о пользователях, включая информацию о настроении, фотографии и местоположении.

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Хотя такие компании, как Untangle и Empathy, утверждают, что не продают данные, история этой индустрии вызывает некоторые вопросы. Громкие дела, такие как утечка данных 23andMe в 2023 году, свидетельствуют о риске раскрытия или неправильного использования такой опасной информации. Мурат Кантарджиоглу, эксперт по конфиденциальности данных из Техасского университета в Далласе, выразил обеспокоенность финансовым давлением, с которым сталкиваются технологические стартапы, и которое может заставить их монетизировать данные пользователей, если на карту поставлено их выживание.

Критики утверждают, что цифровым приложениям для помощи скорбящим может не хватать тонкости человеческого общения, которое имеет решающее значение в процессе скорби. София Рот, которая обратилась к Untangle после смерти матери, была разочарована тем, что она воспринимала как ответы, написанные искусственным интеллектом. "Подумать только, что вместо этого я общаюсь с искусственным интеллектом и сижу одна дома — я опустилась на дно, и моя реальность меня удручает", — сказала она.

Эксперты, такие как Иоланда Рентерия, консультант по травмирующим событиям, разделяют эти настроения, указывая на то, что приложения не могут полностью передать эмоциональную сложность горя. Она предупреждает, что хотя такие платформы могут дополнять традиционную терапию, они не должны ее заменять, поскольку приложения могут вовремя не выявить невысказанные эмоции, такие как гнев или отрицание. Несмотря на проблемы, приложения для помощи скорбящим демонстрируют многообещающую доступность и последовательность, особенно для тех, кто не может позволить себе терапию или найти очную поддержку.

Психолог из Калифорнийского университета в Беркли, Адриан Агилера, признает, что цифровые инструменты способствуют установлению важных социальных связей, что является ключевым аспектом исцеления. Однако опора на искусственный интеллект и цифровые рабочие процессы в таких приложениях может преуменьшать всю тяжесть горя, в результате чего некоторые пользователи чувствуют себя оторванными от реальности. Баланс между удобством и аутентичностью остается главным вопросом по мере развития приложений для скорби.

Поскольку 90% стартапов в сфере цифрового здравоохранения терпят неудачу в течение пяти лет, неопределенность в отношении того, что произойдет с пользовательскими данными в случае закрытия, становится весьма актуальной. Таким образом, эти приложения проходят тонкую грань между оказанием значимой помощи и подверганием пользователей значительным рискам.

Ученые же получали неоднозначные результаты, изучая такие приложения. Например, хотя программы, использующие методы когнитивно-поведенческой терапии, продемонстрировали свои преимущества, их воздействие часто было ограничено без человеческого надзора.

В конечном итоге приложения для скорби отражают растущее пересечение технологий и глубоких человеческих переживаний, и спрос на их существование. Хотя для некоторых они могут стать утешением, они также вызывают серьезные опасения по поводу конфиденциальности данных и потери подлинной человеческой связи. Удастся ли им изменить процесс скорби, зависит от индивидуальных предпочтений и того, насколько хорошо они будут учитывать уязвимые места своих пользователей.

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