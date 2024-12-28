Мы их теряем: почему европейцы не горят желанием поддерживать Украину "до победы"

Готовность поддерживать Украину "до победы" резко снизилась в Западной Европе в критическое для Киева время, пишет The Guardian. С чем связаны такие настроения в странах-союзницах, и каким образом можно изменить ситуацию, выяснял Фокус.

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Результаты декабрьского опроса YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании, которые публикует The Guardian, свидетельствуют о том, что желание жителей сразу семи европейских стран поддерживать Украину резко снизилось за последние 12 месяцев. Исследование общественного мнения, в частности, продемонстрировало, что готовность поддерживать Украину вплоть до победы над Россией остается высокой в Швеции (50%) и Дании (40%), а в Великобритании этот показатель составляет 36%. Впрочем, показатели во всех трех странах заметно снизились по сравнению с январскими данными образца 2023-го 57%, 51% и 50% соответственно.

Наряду с тем, за аналогичный период вырос процент тех, кто предпочитает достижению мира путем переговоров до 55% с 45% в Италии, 46% (38%) в Испании, 43% (35%) во Франции и 45% (38%) в Германии, что сопровождалось соответствующим падением готовности поддерживать Киев вплоть до его победы над РФ. "Точно непонятно, это изменение отражает снижение интереса или растущую усталость от российско-украинской войны. К примеру, во Франции, Германии и Швеции доля тех, кто желает Украине победы и болеет за ее победу, — остается стабильной с начала 2023 года, хотя в других странах она заметно снизилась", — резюмирует The Guardian.

Между тем недавний опрос "Евробарометра" продемонстрировал, что более половины граждан соседней Польши впервые поддержали мнение, что война должна быть закончена, даже если Украине придется отказаться от части своей территории или даже независимости.

Каким образом следует перестроить "пульт" ожиданий в отношении войны

Исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя Фокусу вышеочерченные общественные настроения в отношении Украины, констатировал следующее: "Здесь, как по мне, есть ключевая проблема, которая заключается в том, что если в 2023-м на фоне ожидания контрнаступления ВСУ был оптимизм относительно возможности победить Россию, то в этом году такого, к сожалению, нет. Сейчас имеем достаточно серьезные проблемы на Донбассе и при этом отсутствует общее видение того, что РФ можно разгромить на поле боя. Собственно говоря, поэтому я думаю, что из-за потери видения быстрой победы начали менять общественные настроения в дружественных нам странах".

Желание жителей сразу семи европейских стран поддерживать Украину резко снизилось за последние 12 месяцев Фото: Getty Images

В сложившейся ситуации, убежден эксперт, Украине следует переносить фокус внимания с фронта на необходимость существенного усиления экономических санкций в отношении РФ: "Финансовая несостоятельность России вести войну действительно может быть тем стимулом, который в конце концов заставит Москву не просто завершить войну на паузе, но и вывести свои войска. В этом смысле важная задача, как для украинской дипломатии, так и для западных элит заключается в том, чтобы несколько перестроить "пульт" ожиданий, поскольку настроения действительно несколько тревожные".

Что же касается вышеприведенной позиции поляков, то Александр Леонов объяснил ее следующим образом: "С одной стороны, мы должны понимать, что поляки действительно готовятся к возможной войне с Россией и поэтому тамошний премьер Туск во время недавней встречи с Зеленским, оправдывая уменьшение поддержки со стороны Варшавы, заявлял, мы, мол, прифронтовая страна. Впрочем, с другой стороны, есть стойкое ощущение, что поляки не верят в то, что Россия нападет именно на их страну, поскольку Польша в НАТО, Польша увеличивает военный бюджет до 5% ВВП и тому подобное. Между тем, общество реагирует на заявления, решения и практические шаги своей власти и на данный момент оно сформировало не слишком приятные для нас выводы. Хочется верить, что такое видение является ситуативным".

Почему Украине нужна новая концепция сотрудничества с Западом

Попутно констатировав, что не только у европейских, но и у американских граждан в последнее время упал уровень желания дальнейшей поддержки Украины, политолог Алексей Якубин в разговоре с Фокусом отметил следующее: "Нам, прежде всего, следует четко осознавать, что действия западных политиков напрямую зависят от желаний и ожиданий их обществ. Но если говорить объективно, то частично эти тенденции происходят вполне естественно, потому что все время фокусироваться на чужой войне — крайне трудно. Граждане стран-союзниц, которые на протяжении вот уже почти трех лет подряд систематически оказывают Украине ту или иную поддержку, могут либо уставать, либо, несмотря на то, что РФ продолжает, в том числе, ракетный террор мирного украинского населения, переключаться на другие темы".

Отдельно Алексей Якубин акцентирует на том, что тенденции по уменьшению желания западных обществ поддерживать Украину, "четко проявились и начали расти" после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. "После того, как Трамп и его окружение начали систематически говорить, что бремя поддержки Украины должно быть, скажем так, более ощутимым именно на европейских, а не на американских плечах, общественные настроения европейцев заметно изменились. Почему? Потому что, в самой Европе, в частности, в Германии, Франции и других странах сейчас не самая лучшая экономическая ситуация и здесь срабатывает написанное правило о том, что своя рубашка ближе к телу. Иначе говоря, европейцы гораздо больше занимаются собственными вызовами, параллельно отодвигая все остальные вопросы на задний план. Я бы здесь также обратил особое внимание на то, что ведущие западные медиа не то, что игнорируют тему российско-украинской войны, но она довольно часто уже не попадает на первые полосы, что тоже посылает определенные сигналы для обществ".

В то же время, по убеждению эксперта, Киеву следует постоянно "держать руку на пульсе" отношений с соседними странами, которые могут заметно осложниться с приближением получения Украиной статуса члена Евросоюза (ЕС), поскольку Киев будет рассматриваться ими, прежде всего, как конкурент, в частности в аграрной сфере. Конечно, отмечает политолог, в публичной плоскости и в дальнейшем будет доминировать тема поиска мира, но далеко не последнюю кулуарную скрипку будет играть именно кейс "рисков членства Украины в ЕС".

Кстати, если говорить о треке мирного урегулирования, то следует заметить, что вскоре после недавней встречи премьера соседней Словакии Роберта Фицо с Путиным, последний заявил, мол, Братислава готова предоставить площадку для мирных переговоров и "Россия не против этого". После этого заявления главы Кремля министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заверил, что словацкая дипломатия "готова чрезвычайно активно способствовать мирному процессу между Россией и Украиной". Он отдельно акцентировал, мол, одобрение Путиным того, что часть мирных переговоров может быть проведена в Словакии, является крайне позитивным сигналом для "скорейшего окончания войны, кровопролития и разрушений".