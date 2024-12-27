Опасный блеф Кремля: какие риски несут для Украины новые заявления Лаврова по войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвергнув идею с перемирием, заявил, что в Кремле "не испытывают никаких иллюзий" относительно перспектив мирного урегулирования в 2025 году. О чем могут свидетельствовать подобные сигналы, выяснял Фокус.

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В ходе пресс-конференции в четверг, 26 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ведет разговоры о перемирии ради "накачивания Украины оружием", тогда как Россия требует "надежных договоренностей". Отталкиваясь от этого, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул , что перемирие — это путь в никуда.

Лавров признал, что поддержка Украины в США имеет твердый двухпартийный консенсус

Между тем более пространно кейс мирного урегулирования Лавров прокомментировал накануне в пропагандистской программе "60 минут". "Всем незаангажированным наблюдателям вполне понятно, что решить конфликт можно исключительно в контексте договоренностей о надежной безопасности и стабильности в Европе, которые бы учитывали интересы России и законные интересы всех других стран", — отметил главный российский дипломат. Кроме того, он подчеркнул, что со вступлением в полномочия администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа, совсем не обязательно начнется переговорный процесс по установлению мира. "Это не будет неизбежной данностью", — подчеркнул Лавров, сразу добавив, что Путин якобы никогда не отказывался от переговоров, но "надо увидеть серьезные предложения, которые к нам поступают".

"Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, нацеленные на устранение главных причин конфликта, включая общую безопасность в Европе, расширение НАТО, недавнее решение Евросоюза о том, чтобы просто лечь под блок и, по сути, ликвидировать все различия между этими организациями, и, безусловно, права людей, проживающих на территориях, которые высказались за воссоединение с Россией", — подчеркнул глава росМВД. При этом, что весьма и весьма показательно, Лавров признал, что поддержка Украины в США имеет "твердый двухпартийный консенсус".

Благодаря чему Лавров играет с Трампом

Констатировав, что Лавров всячески пытается продемонстрировать прежде всего Трампу нападки на Европу, политолог Максим Джигун в разговоре с Фокусом заметил: "Сейчас создана благоприятная почва для насаждения Россией мысли о том, что у нее с Европой накопилось немало проблем, которые необходимо решать. Все это созвучно с заявлениями Трампа, ведь для него Европа в его понимании является ярмом, которому постоянно нужно помогать, которое постоянно необходимо финансировать, не получая взамен ничего взамен. Поэтому, новые заявления Лаврова — это некое заигрывание с Трампом и попытка продемонстрировать ему общие, скажем так, антиевропейские точки соприкосновения".

Путин сказал, что не будет высказывать предварительных условий для старта мирных переговоров, тогда как Лавров пока констатирует обратное Фото: Getty Images

Что же касается условий окончания войны, предоставления РФ "юридических гарантий" и т. д., политолог по этому поводу отмечает следующее: "Мы сейчас наблюдаем за дипломатическим заочным батлом между командой Трампа и РФ. Трамп, напомню, на днях заявил, что именно Путин просил его о встрече, а сейчас Лавров недвусмысленно намекает, что, мол, россиян еще нужно хорошо попросить, чтобы они в конце концов согласились на такие переговоры. Словом, Лавров говорит фактически о том, что Трампу необходимо хорошенько попотеть, чтобы заручиться возможностью общаться. Это — типичный виток дипломатического противостояния, где каждая из сторон хочет зайти с максималистских позиций".

В целом, по мнению Максима Джигуна, для России присуща история, когда их ключевые спикеры — Путин, Лавров, Небензя — говорят взаимоотрицательные вещи. В качестве примера эксперт делает отсылку к недавней "прямой линии", в ходе которой Путин сказал, что не будет высказывать предварительных условий для старта мирных переговоров, тогда как Лавров пока констатирует обратное. "Именно в озвучивании взаимо противоречивых тезисов и заключается смысл публичных коммуникаций РФ. Когда звучат совершенно разные нарративы и мало кто понимает, что на самом деле думают и планируют в Кремле. То есть, Москва, выражая различные трактовки одних и тех же кейсов, оставляет себе пространство для дальнейших дипломатических маневров", — отмечает эксперт.

Лавров заявил, что Запад ведет разговоры о перемирии ради "накачивания Украины оружием" Фото: Getty Images

Отвечая на вопрос о перемирии, которое глава росМИД назвал путем в никуда, Максим Джигун акцентировал: "Лавров, как говорится, умножил на ноль усилия Орбана, который в последнее время носился с темой перемирия, как с писаной торбой. И это при том, что задачей венгерского премьера было влиять на Запад в медийном смысле, что, мол, именно Киев срывает этот трек. Данная история в очередной раз наглядно продемонстрировала, что Орбан — это марионетка, которая будет озвучивать любые глупости, за которые либо будут платить, либо предоставлять отдельные преференции". Действующего премьер-министра Венгрии, резюмирует политолог, ни в РФ, ни в США на самом деле не воспринимают в качестве серьезного игрока, используя как "посланца-однодневку, которого при первой же возможности "сливают".

Между тем особенно опасными Максим Джигун считает заявления Лаврова, касающиеся НАТО: "Опасность заключается в том, что Трамп поддерживает идею непринятия Украины в Североатлантический альянс и, как по мне, как минимум за годы президентства Трампа мы в этом направлении не продвинемся, хотя еще недавно была надежда на то, что при Байдене мы хотя бы приглашение в НАТО получим. И НАТО-активность Лаврова — это попытка показать, что между Путиным и Трампом много общего в видении международной политики безопасности, больше, чем может казаться на первый взгляд. И, к сожалению, на самом деле, в некоторых вопросах так и есть. Последние заявления Трампа по поводу Мексики, Панамы, Канады и Гренландии показывают, что и тот, и тот, стремятся к экспансии, просто один — путем войны, а другой — методом дипломатического давления".

Почему у Путина озвучивают взаимоисключающие заявления о мире

Свежие заявления главы росМИД, отмечает в разговоре с Фокусом эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь, являются наглядным свидетельством того, что Россия не собирается отказываться от ранее озвученных Путиным требований. "Кроме Лаврова, по этому вопросу недавно высказалась спикер так называемого Совета Федерации Матвиенко. Так вот, она, наоборот, говорила, что мир возможен в 2025 году и Россия готова к компромиссам, но, внимание, не отступая при этом ни на йоту от своих требований. То есть, как видим, все российские спикеры, говоря о вероятности или не такой заключения мирного соглашения в грядущем году, апеллируют к путинским прихотям, уверяя, что Москва не собирается их каким-то образом корректировать", — подчеркивает политолог.

Эксперт: "Сейчас Россия демонстрирует готовность договариваться исключительно с Соединенными Штатами" Фото: Getty Images

Более того, по мнению Дмитрия Левуся, заявления главы росМИД свидетельствуют об определенном расширении требований РФ: "Если проанализировать свежие цитаты Лаврова, можно утверждать, что это — возвращение на позиции января 2021 года, когда в Москве с утра до заката повторяли мантру о необходимости чтобы НАТО "убиралось прочь" вплоть до границ 1997 года. С другой же стороны, как по мне, на самом деле то, что мы слышим расширение этих требований со стороны РФ может свидетельствовать и о том, что на самом деле Россия, возможно, и хотела бы этих переговоров. То есть, выдвигая старые-новые требования и понимая, что она их не протолкнет в переговорах с США, Москва просто расширяет "прейскурант" торгов, пытаясь, на мой взгляд, очень неуклюже затянуть Трампа в дипломатическую ловушку".

Сейчас Россия, убежден Дмитрий Левусь демонстрирует готовность договариваться исключительно с Соединенными Штатами и в лице Лаврова ищет пути к принуждению США с тем, чтобы именно Вашингтон, а не Москва, выступал в роли инициатора мирных переговоров. Иначе говоря, РФ пытается отыграть ситуацию назад и дезавуалировать заявление Трампа о том, что именно Путин стремится как можно скорее сесть за стол переговоров.

Эксперт: "Блеф был и остается основой высшей российской дипломатической школы" Фото: Getty Images

В данном контексте эксперт приводит аналогию с 1999 годом, когда премьер РФ Примаков, которого, кстати, рассматривали как вполне вероятного преемника Ельцина, развернул над Атлантикой правительственный борт, на котором летел в США, в знак протеста против решения НАТО начать бомбардировку Югославии. При этом, отмечает Дмитрий Левусь, Примаков тогда летел в Соединенные Штаты для договоренностей о возможной реструктуризации российского долга, потому что нефть в то время была дешевой и РФ чувствовала себя в финансовом смысле не слишком, мягко говоря, хорошо.

Сейчас же, констатирует политолог, ситуация очень похожа: Россия находится в далеко не в лучшем положении, но "продолжает постоянно блефовать", играя с огнем и не будучи при этом способной избавиться от имперского вируса. Именно блеф, заключает Дмитрий Левусь, был и остается основой высшей российской дипломатической школы, однако на Западе до сих пор не все это разглядели, считая, что РФ говорит с позиции силы, являясь сильной на самом деле.