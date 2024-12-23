Польша развивает артиллерию на основе уникального опыта войны в Украине (фото)

Полковник Войцех Далка отметил, что польские военные учатся у ВСУ в области инженерных работ, использовании дронов и систем РЭБ. Также польская артиллерия активно работает над адаптацией таблиц стрельбы для западными боеприпасами.

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На Международной артиллерийской конференции полковник Войцех Далка, глава отделения военной техники и развития Главного управления ракетных и артиллерийских войск Польши (WRiA), поделился выводами о влиянии украинского конфликта на развитие польской артиллерии. Он отметил, что война на Украине продемонстрировала необходимость ускорения модернизации и оптимизации артиллерийских систем. Об этом пишет Defence24.

Ключевые направления модернизации

Польские артиллерийские подразделения продолжают развивать дивизионные комплекты Regina c гаубицами Krab и батальонные звенья Rak, обладающие автономностью и интегрированным управлением. Однако, как отметил полковник, эти системы нуждаются в дополнительных элементах, таких как машины технической поддержки. Война в Украине подтвердила правильность выбранного направления развития ствольной артиллерии.

Полковник подчеркнул, что традиционные представления о достаточных запасах боеприпасов устарели. Даже миллионы снарядов в год могут оказаться недостаточными для современных конфликтов. Это вызывает необходимость в расширении логистической инфраструктуры, включая хранение, транспортировку и централизованное управление боеприпасами.

Далка также отдельно обратил внимание на беспилотные системы. По его словам война на Украине показала, что беспилотники не заменяют артиллерию, а эффективно дополняют ее. Например, комплект Gladius от WB Group выполняет как ударные, так и разведывательные функции. Дальнейшее развитие БПЛА направлено на восполнение недостатка артиллерийских боеприпасов и повышение точности огня.

Hазведывательно-ударный дрон Gladius Фото: BuildingTech

Кроме того, полковник подчеркнул роль ИИ для систем разведки, целеуказания и управления боевыми системами. В Польше уже работают над внедрением ИИ в артсистемы, что повысит точность и снизит расход боеприпасов.

Уроки войны в Украине

Польша намерена перенять опыт украинских военных в области инженерных работ, поскольку создание укрытий, складов боеприпасов и т.п. получили новое значение.

Развитие артиллерии связано и с внедрением новых средств РЭБ для защиты систем связи и навигации. Полковник также подчеркнул важность возвращения к геодезическим методам навигации как резервной технологии.

В заключение Далка отметил, что польская артиллерия активно работает над адаптацией таблиц стрельбы для боеприпасов как местного, так и зарубежного производства. Это связано с необходимостью использования боеприпасов, поставляемых в рамках военной помощи от союзников.

Польская РСЗО WR-40 Langusta Фото: Defence24

"В этой области западные системы вооружений имеют существенное преимущество перед постсоветскими аналогами. Лишь немногие российские артиллерийские гаубицы и ракетные установки могут похвастаться тактико-техническими характеристиками — Торнадо-С или 2С35 Коалиция-СВ. Западные боеприпасы также превосходят российские решения", — подытожил польский полковник.

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Ранее сообщалось, что украинские САУ Krab применяют боеприпасы из Индии. По мнению польских обозревателей, данные артсистемы стали одним ключевых вооружение благодаря способности вести огонь боеприпасами разных типов.