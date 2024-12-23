Польща розвиває артилерію на основі унікального досвіду війни в Україні (фото)

Полковник Войцех Далка зазначив, що польські військові вчаться у ЗСУ в галузі інженерних робіт, використанні дронів і систем РЕБ. Також польська артилерія активно працює над адаптацією таблиць стрільби для західних боєприпасів.

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На Міжнародній артилерійській конференції полковник Войцех Далка, очільник відділення військової техніки та розвитку Головного управління ракетних і артилерійських військ Польщі (WRiA), поділився висновками про вплив українського конфлікту на розвиток польської артилерії. Він зазначив, що війна в Україні продемонструвала необхідність прискорення модернізації та оптимізації артилерійських систем. Про це пише Defence24.

Ключові напрямки модернізації

Польські артилерійські підрозділи продовжують розвивати дивізійні комплекти Regina з гаубицями Krab і батальйонні ланки Rak, що володіють автономністю та інтегрованим управлінням. Однак, як зазначив полковник, ці системи потребують додаткових елементів, таких як машини технічної підтримки. Війна в Україні підтвердила правильність обраного напрямку розвитку ствольної артилерії.

Полковник підкреслив, що традиційні уявлення про достатні запаси боєприпасів застаріли. Навіть мільйони снарядів на рік можуть виявитися недостатніми для сучасних конфліктів. Це викликає необхідність у розширенні логістичної інфраструктури, включно зі зберіганням, транспортуванням і централізованим управлінням боєприпасами.

Далка також окремо звернув увагу на безпілотні системи. За його словами війна в Україні показала, що безпілотники не замінюють артилерію, а ефективно доповнюють її. Наприклад, комплект Gladius від WB Group виконує як ударні, так і розвідувальні функції. Подальший розвиток БПЛА спрямований на заповнення нестачі артилерійських боєприпасів і підвищення точності вогню.

Назвідувально-ударний дрон Gladius Фото: BuildingTech

Крім того, полковник наголосив на ролі ШІ для систем розвідки, цілевказівки та управління бойовими системами. У Польщі вже працюють над впровадженням ШІ в артсистеми, що підвищить точність і знизить витрату боєприпасів.

Уроки війни в Україні

Польща має намір перейняти досвід українських військових у галузі інженерних робіт, оскільки створення укриттів, складів боєприпасів тощо набули нового значення.

Розвиток артилерії пов'язаний і з впровадженням нових засобів РЕБ для захисту систем зв'язку та навігації. Полковник також наголосив на важливості повернення до геодезичних методів навігації як резервної технології.

На закінчення Далка зазначив, що польська артилерія активно працює над адаптацією таблиць стрільби для боєприпасів як місцевого, так і закордонного виробництва. Це пов'язано з необхідністю використання боєприпасів, що постачаються в рамках військової допомоги від союзників.

Польська РСЗВ WR-40 Langusta Фото: Defence24

"У цій галузі західні системи озброєнь мають суттєву перевагу перед пострадянськими аналогами. Лише деякі російські артилерійські гаубиці та ракетні установки можуть похвалитися тактико-технічними характеристиками — Торнадо-С або 2С35 Коаліція-СВ. Західні боєприпаси також перевершують російські рішення", — підсумував польський полковник.

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Раніше повідомлялося, що українські САУ Krab застосовують боєприпаси з Індії. На думку польських оглядачів, ці артсистеми стали одним з ключових озброєнь завдяки здатності вести вогонь боєприпасами різних типів.