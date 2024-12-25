Массированный ракетный обстрел в Рождественскую ночь: россияне нанесли удары по энергетике Украины

Из-за массированной ракетной атаки РФ на территории Украины введены меры ограничения потребления электроэнергии.

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Россияне в Рождественскую ночь нанесли массированный ракетный удар по Украине. Били по энергообъектам. Громко было в Днепре и Харькове. Известно, что по меньшей мере одна ракета залетела в воздушное пространство Молдовы, направляясь на Румынию. Фокус собрал все, что известно о массированном обстреле Украины 25 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост, отметив, что Россия атаковала украинские города, запустив более 70 ракет и более сотни ударных дронов.

Пост Владимира Зеленского

Харьков

Сегодня утром город Харьков оказался под массированным ракетным обстрелом. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что атака началась в 6.00.

Были зафиксированы попадания в Салтовском, Киевском и Немышлянском районах. Там повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и частные автомобили. В нескольких местах загорелись пожары.

Воронка, которую оставила российская ракета Фото: Новини. Live

"На эту минуту — шесть пострадавших. Возникли несколько пожаров в нежилых зданиях, спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеских атак", — сообщил Синегубов. По его словам, среди пострадавших 5 мужчин и 1 женщина — у них осколочные ранения.

Также враг ударил по Харькову беспилотником.

Днепропетровская область

25 декабря 2024 года город Днепр подвергся массированной ракетной атаке. На улицах города горожане находят обломки российских ракет.

Обломки российских ракет, которые горожане находят после обстрелов Фото: Соцсети

Взрывы в городе раздавались волнами сериями в разных районах города. Мониторинговые чаты сообщали о группах ракет, летевших в направлении города, а также на Самар и Каменское.

Ивано-Франковская область

В результате обстрела Ивано-Франковской области часть области — без электроснабжения. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

"Над ликвидацией последствий работают соответствующие службы. Спасибо каждому из них! И всем, кто в будни и праздники, днем и ночью стоит на защите страны и делает все возможное, чтобы мы выстояли! Помните: каким бы жестоким враг ни был, ему не удастся уничтожить нашу веру и силу духа!", — отметила она.

Винницкая область

В Винницкой области есть повреждения, сообщила первый заместитель Начальника Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

"По состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны", — сообщила она.

Запорожье

Оккупанты продолжают массированно обстреливать из различных видов оружия Запорожскую область, за прошедшие сутки под огнем оказались 12 населенных пунктов, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в среду, 25 декабря.

"За сутки оккупанты нанесли 421 удар по 12 населенным пунктам Запорожской области", — написал он в телеграм-канале. По данным Федорова, войска РФ совершили 10 авиационных ударов по Темировке и Щербакам. 221 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье и населенные пункты в области.

По оперативной информации диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго", с 25 декабря в Запорожской области внедряются усиленные графики почасовых отключений электроэнергии. До конца суток одновременно будут отключаться три очереди потребителей. Это вынужденная мера для стабилизации энергосистемы, которая испытывает значительную нагрузку.

Полтавская область

Полтавскую область, в частности Кременчуг, россияне атаковали ракетами и беспилотниками. В пять утра ВСУ обнаружили пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря. Вскоре движение одной из ракет зафиксировали на севере Днепропетровщины с курсом на Кременчуг.

Ракета пролетела мимо Кременчуга, но в 06:30 заметили баллистику на Харьковщине в направлении Полтавы. В этот же момент баллистическая ракета полетела в Кременчуг. После семи утра, крылатые ракеты отслеживали на Полтавщине, Кировоградщине, Черкасщине и Винницкой области. Одна из ракет угрожала Кременчугу в 07:08. В городе были слышны взрывы.

Киев и Киевская область

В Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели, говорит начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко. В шесть утра в Киеве применяли превентивные отключения света.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", — сообщил он.

На Киевщине работала ПВО. В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, посечены фасады и повреждены кровли.

Напомним, утром 25 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Она связана с угрозой пусков ракет "Калибр" и Х101 с бортов стратегической авиации Ту-95мс из акватории Черного моря. "Укрэнерго" применила превентивные отключения электроэнергии по всей Украине.