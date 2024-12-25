Масований ракетний обстріл у Різдвяну ніч: росіяни завдали ударів по енергетиці України

Через масовану ракетну атаку РФ на території України запроваджено заходи обмеження споживання електроенергії.

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Росіяни у Різдвяну ніч завдали масованого ракетного удару по Україні. Били по енергооб'єктах. Гучно було у Дніпрі та Харкові. Відомо, що щонайменше одна ракета залетіла у повітряний простір Молдови, прямуючи на Румунію. Фокус зібрав все, що відомо про масований обстріл України 25 грудня.

Президент України Володимир Зеленський опублікував пост, зауваживши, що Росія атакувала українські міста, запустивши понад 70 ракет та понад сотню ударних дронів.

Пост Володимира Зеленського

Харків

Сьогодні вранці місто Харків опинилося під масованим ракетним обстрілом. Очільник ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що атака почалась о 6.00.

Були зафіксовані влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Там пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та приватні автомобілі. В декількох місцях зайнялися пожежі.

Вирва, яку лишила російська ракета Фото: Новини. Live

"На цю хвилину — шість постраждалих. Виникли кілька пожеж у нежитлових будівлях, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожих атак", — повідомив Синєгубов. За його словами, серед постраждалих 5 чоловіків та 1 жінка – у них осколкові поранення.

Також ворог вдарив по Харкову безпілотником.

Дніпропетровська область

25 грудня 2024 року місто Дніпро зазнало масованої ракетної атаки. На вулицях міста городяни знаходять уламки російських ракет.

Уламки російських ракет, які містяни знаходять після обстрілу Фото: Соцсети

Вибухи у місті лунали хвилями серіями у різних районах міста. Моніторингові чати повідомляли про групи ракет, що летіли у напрямку міста, а також на Самар та Кам'янське.

Івано-Франківська область

Внаслідок обстрілу Івано-Франківщини частина області – без електропостачання. Обійшлося без постраждалих. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

"Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби. Дякую кожному з них! І всім, хто у будні та свята, вдень та вночі стоїть на захисті країни та робить все можливе, щоб ми вистояли! Пам’ятаймо: яким би жорстоким ворог не був, йому не вдасться знищити нашу віру та силу духу!", – зазначила вона.

Вінницька область

На Вінниччині є пошкодження, повідомила перша заступниця Начальника Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

"Станом на ранок, завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені", — повідомила вона.

Запоріжжя

Окупанти продовжують масовано обстрілювати з різних видів зброї Запорізьку область, минулої доби під вогнем опинилися 12 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у середу, 25 грудня.

"Протягом доби окупанти завдали 421 удар по 12 населених пунктах Запорізької області", — написав він у телеграм-каналі. За даними Федорова, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Темирівці та Щербаках. 221 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя та населені пункти в області.

За оперативною інформацією диспетчерського центру НЕК "Укренерго", з 25 грудня в Запорізькій області впроваджуються посилені графіки погодинних відключень електроенергії. До кінця доби одночасно вимикатимуться три черги споживачів. Це вимушений захід для стабілізації енергосистеми, яка зазнає значного навантаження.

Полтавська область

Полтавщину, зокрема Кременчук, росіяни атакували ракетами та безпілотниками. О п'ятій ранку ЗСУ виявили пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Невдовзі рух однієї з ракет зафіксували на півночі Дніпропетровщини з курсом на Кременчук.

Ракета пролетіла повз Кременчук, але о 06:30 помітили балістику на Харківщині у напрямку Полтави. Цієї ж миті балістична ракета полетіла до Кременчука. Після сьомої ранку, крилаті ракети відслідковували на Полтавщині, Кіровоградщині, Черкащині та Вінниччині. Одна з ракет загрожувала Кременчуку о 07:08. В місті було чути вибухи.

Київ та Київська область

У Київській області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі, каже начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. О шостій ранку у Києві застосовували превентивні відключення світла.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", — повідомив він.

На Київщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та 3 приватні будинки. В будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Нагадаємо, зранку 25 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Вона повʼязана з загрозою пусків ракет "Калібр" та Х101 з бортів стратегічної авіації Ту-95мс з акваторії Чорного моря. "Укренерго" застосувала превентивні відключення електроенергії по всій Україні.