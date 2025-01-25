Додатки для скорботи: чи намагаються вони допомогти людям, чи просто отримують вигоду

У сучасному світі існують додатки, готові допомогти нам майже в будь-якому питанні та полегшити мільйони завдань. Однак такі програми, як "додатки для скорботи", розділили людей і науковий світ навпіл у питаннях про свою користь.

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Поява різних "додатків для скорботи" останніми роками являє собою сучасну спробу підтримати людей, які справляються з втратою, за допомогою цифрових платформ. Ці додатки надають віртуальні спільноти, інструменти зі штучним інтелектом і практичні ресурси, як-от юридичні та фінансові списки, щоб допомогти користувачам впоратися з тяжкою втратою. Але хоча для одних людей вони і слугують підтримкою, інші люди вважають, що вони виходять за межу дозволеного, пише BBC.

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Незважаючи на їхній потенціал демократизації підтримки горя, побоювання з приводу конфіденційності та питання про справжність цих платформ викликали дискусії. Технологічна інтеграція на підтримку горя порушує етичні питання. Більшість застосунків для допомоги скорботним збирають дані про користувачів, включно з інформацією про настрій, фотографії та місцезнаходження.

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Хоча такі компанії, як Untangle і Empathy, стверджують, що не продають дані, історія цієї індустрії викликає певні питання. Гучні справи, такі як витік даних 23andMe у 2023 році, свідчать про ризик розкриття або неправильного використання такої небезпечної інформації. Мурат Кантарджіоглу, експерт із конфіденційності даних із Техаського університету в Далласі, висловив занепокоєння фінансовим тиском, з яким стикаються технологічні стартапи, і який може змусити їх монетизувати дані користувачів, якщо на карту поставлено їхнє виживання.

Критики стверджують, що цифровим додаткам для допомоги скорботним може бракувати тонкощів людського спілкування, яке має вирішальне значення в процесі скорботи. Софія Рот, яка звернулася до Untangle після смерті матері, була розчарована тим, що вона сприймала як відповіді, написані штучним інтелектом. "Подумати тільки, що замість цього я спілкуюся зі штучним інтелектом і сиджу одна вдома — я опустилася на дно, і моя реальність мене пригнічує", — сказала вона.

Експерти, такі як Іоланда Рентерія, консультантка з травмуючих подій, поділяють ці настрої, вказуючи на те, що додатки не можуть повністю передати емоційну складність горя. Вона попереджає, що хоча такі платформи можуть доповнювати традиційну терапію, вони не повинні її замінювати, оскільки додатки можуть вчасно не виявити невисловлені емоції, такі як гнів або заперечення. Незважаючи на проблеми, додатки для допомоги скорботним демонструють багатообіцяючу доступність і послідовність, особливо для тих, хто не може дозволити собі терапію або знайти очну підтримку.

Психолог з Каліфорнійського університету в Берклі, Адріан Агілера, визнає, що цифрові інструменти сприяють встановленню важливих соціальних зв'язків, що є ключовим аспектом зцілення. Однак опора на штучний інтелект і цифрові робочі процеси в таких додатках може применшувати всю тяжкість горя, внаслідок чого деякі користувачі почуваються відірваними від реальності. Баланс між зручністю та автентичністю залишається головним питанням у міру розвитку додатків для скорботи.

Оскільки 90% стартапів у сфері цифрової охорони здоров'я зазнають невдачі протягом п'яти років, невизначеність щодо того, що станеться з призначеними для користувача даними в разі закриття, стає вельми актуальною. Таким чином, ці додатки проходять тонку межу між наданням значущої допомоги та піддаванням користувачів значним ризикам.

Вчені ж отримували неоднозначні результати, вивчаючи такі додатки. Наприклад, хоча програми, що використовують методи когнітивно-поведінкової терапії, продемонстрували свої переваги, їхній вплив часто був обмежений без людського нагляду.

Зрештою додатки для скорботи відображають зростаючий перетин технологій і глибоких людських переживань, і попит на їхнє існування. Хоча для деяких вони можуть стати розрадою, вони також викликають серйозні побоювання з приводу конфіденційності даних і втрати справжнього людського зв'язку. Чи вдасться їм змінити процес скорботи, залежить від індивідуальних уподобань і того, наскільки добре вони враховуватимуть вразливі місця своїх користувачів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.