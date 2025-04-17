"Максимально топлять за нас": в ЗСУ розповіли про підтримку від солдатів армії США

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" поділився враженнями побратимів, які повернулися з навчань у Сполучених Штатах Америки. За словами бійців, чимало солдатів і офіцерів армії США підтримують Україну, хочуть, щоб Сили оборони отримували більше американського озброєння, та залишають українцям свої контакти, щоб бути на зв'язку.

Related video

Про це військовий розповів у своєму Telegram-каналі "Офіцер ✙" 17 квітня.

Лейтенант ЗСУ розповів про спілкування українських бійців із військовими США Фото: скриншот

За словами "Алекса", попри політику президента США Дональда Трампа американські військові "максимально топлять" за Україну.

"В одного сержанта навіть тату на пальці "птн пнх". Загалом цілковита повага і підтримка. Підтримка в тому навіть, що хлопці обмінялись з ними контактами і підтримують зв'язок навіть зараз (по технічних питаннях і т.д.)", — зазначив боєць.

Побратими розповіли "Алексу", що американські військовослужбовці цікавляться тактикою ЗСУ у веденні бойових дій, логістикою та іншими специфічними моментами російсько-української війни.

"Запам'яталась фраза, під час вже убування в Україну, одного головного сержанта: "Good luck guys, and f*ck the Russia", — сказав лейтенант ЗСУ.

Крім того, за словами військового, дехто з командирів США казав, що бажають ЗСУ досягти того ж рівня забезпечення та виконання місій, як і в їхній армії. Також вони зізнавалися, що особисто хочуть, щоб Україна отримувала більше різного озброєння від Штатів. Американські бійці запитували в українських військових, чого вони потребують, купляли для них нові рюкзаки, мультитули, віддавали свої спальники, тактичні окуляри, рукавиці та інше майно.

З розповідей побратимів "Алекс" робить висновок, що американський народ підтримує українців, і на тлі неоднозначної політики Трампа необхідно "працювати хоча б із західною аудиторією".

Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп відповів на запитання щодо пропозиції президента України Володимира Зеленського продати Києву необхідне для захисту озброєння, зокрема ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Він заявив, що не варто було "починати війну проти когось більшого у 20 разів".

Командування Сухопутних військ США в Європі та Африці (USAREUR-AF) 7 квітня оголосило про вихід американської техніки та особового складу з ключового хабу допомоги Україні в Польщі.