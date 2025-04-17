"Максимально топят за нас": в ВСУ рассказали о поддержке от солдат армии США

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным "Алекс" поделился впечатлениями побратимов, которые вернулись с учений в Соединенных Штатах Америки. По словам бойцов, многие солдаты и офицеры армии США поддерживают Украину, хотят, чтобы Силы обороны получали больше американского вооружения, и оставляют украинцам свои контакты, чтобы быть на связи.

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Об этом военный рассказал в своем Telegram-канале "Офицер ✙" 17 апреля.

Лейтенант ВСУ рассказал об общении украинских бойцов с военными США Фото: скриншот

По словам "Алекса", несмотря на политику президента США Дональда Трампа американские военные "максимально топят" за Украину.

"У одного сержанта даже тату на пальце "птн пнх". В общем полное уважение и поддержка. Поддержка в том даже, что ребята обменялись с ними контактами и поддерживают связь даже сейчас (по техническим вопросам и т.д.)", — отметил боец.

Побратимы рассказали "Алексу", что американские военнослужащие интересуются тактикой ВСУ в ведении боевых действий, логистикой и другими специфическими моментами российско-украинской войны.

"Запомнилась фраза, во время уже убытия в Украину, одного главного сержанта: "Good luck guys, and f*ck the Russia", — сказал лейтенант ВСУ.

Кроме того, по словам военного, некоторые из командиров США говорили, что хотят ВСУ достичь того же уровня обеспечения и выполнения миссий, как и в их армии. Также они признавались, что лично хотят, чтобы Украина получала больше различного вооружения от Штатов. Американские бойцы спрашивали у украинских военных, в чем они нуждаются, покупали для них новые рюкзаки, мультитулы, отдавали свои спальники, тактические очки, перчатки и другое имущество.

Из рассказов собратьев "Алекс" делает вывод, что американский народ поддерживает украинцев, и на фоне неоднозначной политики Трампа необходимо "работать хотя бы с западной аудиторией".

Напомним, 14 апреля президент США Дональд Трамп ответил на вопрос относительно предложения президента Украины Владимира Зеленского продать Киеву необходимое для защиты вооружение, в частности ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он заявил, что не стоило "начинать войну против кого-то большего в 20 раз".

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке (USAREUR-AF) 7 апреля объявило о выходе американской техники и личного состава из ключевого хаба помощи Украине в Польше.