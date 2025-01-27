Стародавні ферми допоможуть видалити газ, що нагріває Землю: що старші вони, то краще справляються

Дослідники виявили в океані місця з дивовижним потенціалом для зберігання вуглецю — що старші вони, то краще.

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В останні десятиліття вчені все частіше попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. Світ уже зіткнувся з більш екстремальними хвилями спеки та посухи, але вчені попереджають — зміни клімату лише набиратимуть обертів, поки людство нарешті не скоротить видобуток і спалювання викопного палива, пише PHYS.org.

Ще одна проблема полягає в тому, що в атмосфері Землі накопичилася неймовірна кількість вуглецю, який нагріває планету. Одним із найбільших сховищ на планеті є океани та ліси, проте вчені відчайдушно шукають нові місця, які потенційно могли б стати ефективними сховищами.

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У новому дослідженні міжнародна група вчених із найрізноманітнішим досвідом роботи виявила докази того, що зберігання вуглецю під фермами морських водоростей може накопичувати неймовірну кількість вуглецю.

У своїй роботі вчені проаналізували дані з кількох морських ферм водоростей по всьому світу віком від 2 до 300 років і площею від 1 до 15 000 гектарів. Автори дослідження зазначають, у своєму аналізі вони зосередилися на можливості використання ферм морських водоростей для вилучення вуглецю з морського середовища. Передбачається, що це дасть змогу земним океанам поглинати більше вуглецю, не спричиняючи катастрофічних побічних ефектів, наприклад, масового вимирання коралів.

Місцезнаходження ферм із вирощування морських водоростей, час (роки), що минув від початку вирощування, і площа зібраної площі (га) Фото: Nature Climate Change

Під час дослідження вчені проаналізували дані, зібрані операторами двох десятків ферм морських водоростей по всьому світу. Згідно з даними, що включають вимірювання вуглецю, секвестрованого під водоростями, на старих фермах було секвестровано більше вуглецю, ніж на нових.

Результати роботи дослідників також показують, що деякі з найстаріших морських ферм секвестрували до 140 метричних тонн вуглецю на гектар. Команда також виявила, що середня кількість вуглецю, похованого під усіма вивченими фермами, була вдвічі більшою, ніж в осадових шарах, розташованих поблизу ферм.

Тепер учені вважають, що вирощування морських водоростей, особливо в місцях, де відкладення накопичуються природним чином, може секвеструвати вуглець зі швидкістю, близькою до тієї, яка спостерігається в деяких прибережних середовищах, наприклад, мангрових лісах.

Раніше Фокус писав про те, що найнебезпечніший газ у світі вчені перетворили на джерело зеленої енергії.