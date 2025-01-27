Древние фермы помогут удалить газ, нагревающий Землю: чем старше они, тем лучше справляются

Исследователи обнаружили в океане места с удивительным потенциалом для хранения углерода — чем старше они, тем лучше.

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В последние десятилетия ученые все чаще предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. Мир уже столкнулся с более экстремальными волнами жары и засухи, но ученые предупреждают — изменения климата будут лишь набирать обороты, пока человечество наконец-то не сократит добычу и сжигание ископаемого топлива, пишет PHYS.org.

Еще одна проблема заключается в том, что в атмосфере Земли скопилось невероятное количество углерода, нагревающего планету. Одним из наибольших хранилищ на планете являются океаны и леса, однако ученые отчаянно ищут новые места, которые потенциально могли бы стать эффективными хранилищами.

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В новом исследовании международная группа ученых с самым разным опытом работы обнаружила доказательства того, что хранение углерода под фермами морских водорослей может накапливать невероятное количество углерода.

В своей работе ученые проанализировали данные с нескольких морских ферм водорослей по всему миру возрастом от 2 до 300 лет и площадью от 1 до 15 000 гектаров. Авторы исследования отмечают, в своем анализе они сосредоточились на возможности использования ферм морских водорослей для извлечения углерода из морской среды. Предполагается, что это позволит земным океанам поглощать больше углерода, не вызывая катастрофических побочных эффектов, например, массового вымирания кораллов.

Местоположение ферм по выращиванию морских водорослей, время (годы), прошедшее с начала выращивания, и площадь убранной площади (га) Фото: Nature Climate Change

В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные операторами двух десятков ферм морских водорослей по всему миру. Согласно данным, включающим измерения углерода, секвестрированного под водорослями, на старых фермах было секвестрировано больше углерода, чем на новых.

Результаты работы исследователей также показывают, что некоторые из самых старых морских ферм секвестрировали до 140 метрических тонн углерода на гектар. Команда также обнаружила, что среднее количество углерода, захороненного под всеми изученными фермами, было вдвое больше, чем в осадочных слоях, расположенных вблизи ферм.

Теперь ученые считают, что выращивание морских водорослей, особенно в местах, где отложения накапливаются естественным образом, может секвестрировать углерод со скоростью, близкой к той, которая наблюдается в некоторых прибрежных средах, например, мангровых лесах.

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