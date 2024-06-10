Отрицательный рекорд. Углеродное загрязнение Земли достигло своего пика: кто в этом виноват

Исследователи обнаружили, что загрязнение ископаемым топливом продолжает наращиваться несмотря на все попытки человечества сдержать его.

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Климатический кризис не просто угрожает планете в будущем, он буквально уже здесь: 2023 год официально стал самым жарким на Земле, в результате чего на мир обрушились экстремальные волны жары и засухи, а нынешний сезон ураганов в Атлантике обещает быть наиболее интенсивным — настолько, что нам не хватит имен, чтобы назвать все большие ураганы, пишет Futurism.

Последние несколько десятилетий мир стремится замедлить изменение климата на Земле, но, похоже, эти попытки тщетны. Новые данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показывают, что загрязняющий, выделяемый ископаемым топливом, углекислый газ достиг рекордного уровня в земной атмосфере. Ранее ученые уже установили, что именно он оказывает огромное влияние на потепление планеты.

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Данные за май текущего года показывают, что концентрация углекислого газа в атмосфере планеты достигла почти 427 частей на миллион. Это скачок на три части на миллион в сравнении с прошлым пиком. Более того, ученые утверждают, что это самый высокий атмосферный уровень парниковых газов когда-либо измеренный в истории.

По словам администратора NOAA Рика Спинрада, изменяющее климат воздействие этого взрывного роста ощущается на планете уже сегодня: от интенсивных стихийных бедствий до рекордной жары. Например, прошлый год стал самым жарким в истории наблюдений, причем рекордно высокие температуры наблюдались не только на суше, но и в океане.

Исследователи также в очередной раз заявили, что человечеству следует признать явные сигналы об ущербе, наносимом загрязнением углекислым газом климатической системе, и принять быстрые меры, чтобы сократить использование ископаемого топлива.

С 1958 году ученые из Института океанографии Скриппса Университета Южной Калифорнии отслеживали уровни углекислого газа в атмосфере Земли. Они обнаружили, что количество CO2 в земной атмосфере постепенно увеличивалось с тех пор, как ученые начали его измерять. Однако за последние несколько лет наблюдалось рекордное ускорение этого исторического роста: цифры Скриппса за январь-апрель 2024 года отражают самую быструю концентрацию углеродного загрязнения в атмосфере в течение первых четырех месяцев любого другого года в мире. история института.

По словам Ральфа Килинга, директора лаборатории Скриппса, проблема заключается в том, что уровень CO2 в атмосфере Земли не просто самый высокий за миллионы лет, он также и растет быстрее, чем когда-либо. Каждый год достигается более высокий максимум из-за сжигания ископаемого топлива, которое выбрасывает в атмосферу загрязнения в виде углекислого газа

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