Приближаем мрачное будущее. В последний раз атмосфера Земли была столь "плоха" 14 млн лет назад

Исследователи обнаружили, что содержание углекислого газа в атмосфере планеты достигло невероятных размеров.

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История нашей планеты насчитывает невероятные 4,5 миллиарда лет: за это время Земля пережила множество хороших и не очень моментов. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, как за все это время менялась атмосфера нашей планеты, пишет Science Alert.

В ходе исследования ученые обнаружили, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли сегодня достигло невероятных объемов — по сути, деятельность человека привела к тому, что атмосфера планеты "откатилась" на 14 миллионов лет назад и это весьма тревожит исследователей.

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В ходе исследования ученые со всего мира изучили период с 66 миллионов лет назад, когда по планете еще бродили динозавры, до настоящего времени. В ходе исследования команда проанализировала биологические и геохимические признаки глубокого прошлого, что помогло им восстановить исторические данные о выбросах углекислого газа с большей точностью, чем когда-либо ранее.

По словам ведущего автора исследования Бербеля Хениша из Земной обсерватории Ламонт-Доэрти Колумбийской климатической школы, они с коллегами обнаружили, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли на уровне 420 частей на миллион (ppm) наблюдалось между 14 и 16 миллионами лет назад, когда Гренландия не была покрыта льдом, а наши далекие предки только начали осваивать луга.

Результаты исследования весьма встревожили ученых, ведь они рисуют весьма мрачную картину того, куда сегодня движется климатическая система Земли. Фактически человеческая деятельность привела к тому, что "очень необычно в истории Земли".

Данные свидетельствуют о том, что до конца 1700-х годов содержание CO2 в атмосфере Земли составляло всего около 280 частей на миллион. Фактически человеческая деятельность всего за три столетия увеличила выбросы парниковых газов на 50%. Ученые опасаются, что если глобальные выбросы не сократятся в ближайшее время, уже к 2100 году мы можем достичь уровня 600–800 ppm. Компьютерная модель показывает, что последний раз подобные уровни наблюдались около 30-40 миллионов лет назад, еще до того, как Антарктида покрылась льдом.

Отметим, что новое исследование является результатом 7-летней работы, в которой приняли участие 80 исследователей из 16 стран. Авторы исследования не собирали новые данные, однако синтезировали, переоценили и подтвердили опубликованные ранее работы на основе научных данных. Далее они переквалифицировали их в соответствии с уровнем достоверности, а затем объединили в новую временную шкалу.

Результаты подтверждают, что самый жаркий период за последние 66 миллионов лет произошел около 50 миллионов лет назад, когда выбросы углекислого газа достигли невероятного уровня — 1600 частей на миллион, а средняя температура планеты была на 12 градусов выше.

По оценкам команды, удвоение выбросов CO2, по прогнозам, приведет к потеплению планеты на 5-8 градусов по Цельсию – но в течение длительного периода, сотен тысяч лет – когда повышение температуры будет иметь волновой эффект в системах Земли. Ученые также обнаружили, что около 56 миллионов лет назад происходило нечто, весьма схожее с тем, что мы наблюдаем сегодня: Земля подверглась столь же быстрому выбросу углекислого газа, который привел к невероятно мрачным последствиям. Причем на исчезновение этих последствий потребовалось около 150 000 лет.

Ранее Фокус писал о том, что найдена причина одного из крупнейших массовых вымираний на Земле 370 млн лет назад.