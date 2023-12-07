Найдена причина одного из крупнейших массовых вымираний на Земле 370 млн лет назад

Новое исследование меняет понимание массового вымирания фауны в конце Девонского периода.

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Массовое вымирание фауны, которое считается одним из крупнейших в истории планеты, произошло 370 млн лет назад в конце Девонского периода. Но причины этого вымирания до сих вызывают споры в научном сообществе. Авторы исследования, опубликованного в издании Communications Earth & Environment, предлагает свою версию развития событий, пишет Phys.

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Согласно двум главным теориям, массовое вымирание в конце Девонского периода произошло или благодаря масштабным извержениям вулканов, что привело к глобальному похолоданию, или благодаря снижению уровня кислорода в глобальном океане из-за увеличения количества наземных растений.

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Авторы исследования провели масштабный анализ сотен образцов самых древних горных пород на Земле, а также применили моделирование, чтобы выяснить, что причины массового вымирания исключают вариант "или похолодание, или снижение уровня кислорода". Результаты исследования показывают, что причиной массового вымирания флоры и фауны были оба этих фактора.

Карта Земли в Девонский перид 370 млн лет назад Фото: Wikipedia

Ученые впервые объединили две главные теории, чтобы создать комплексный причинно-следственный сценарий, который привел к катастрофическому событию на Земле. Ученые считают, что и масштабное извержение вулканов, вызвавшее снижение температуры на планете, и снижение уровня кислорода из-за того, что наземные растения смывают излишки питательных веществ в океаны, является главной причиной вымирания, произошедшего 370 млн лет назад.

По словам ученых, масштабы древних событий могли привести к значительному вымиранию морских обитателей, но продолжительность этих событий требовала наличия эволюции корней деревьев и вулканизма для того, чтобы в глобальном океане поддерживались токсичные условия.

Согласно исследованию, в Девонский период последствия деятельности наземных растений оказали негативное влияние на жизнь в океане. А сейчас, выбросы токсичных веществ океаны Земли вместе с глобальным потеплением также снижают уровень кислорода в океанах. Поэтому то, что случилось 370 млн лет назад, может произойти снова в недалеком будущем.

Как уже писал Фокус, новому острову в Тихом океане пророчат светлое будущее. Исследователи обнаружили, что новый вулканический остров продолжает расти и остается стабильным — вероятно, он все же просуществует какое-то время.

Также Фокус писал о том, что электрические угри могут менять генетику животных. Исследователи обнаружили, что эти животные обладают шокирующей суперсилой, которую используют в подводном мире против других обитателей.

Напоминаем, что ученые назвали самый жаркий период на Земле за всю ее историю. Исследователи обнаружили, что последнее десятилетие на планете стало самым теплым, причем как для суши, так и для океана, как уже писал Фокус.