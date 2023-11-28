Ученые рассорились, выясняя, что убило динозавров: ИИ расставил все на свои места

Искусственный интеллект поставил точку в расследовании того, что около 66 миллионов лет назад погубило крупнейших животных, населявших Землю.

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Для большинства исследователей спор о том, что убило нептичьих динозавров около 66 миллионов лет назад, был улажен еще десятилетия тому, когда ученые обнаружили ударный кратер, слой металлов от астероида и сажу от пожаров, которые начались после удара астероида, не оставив следов костей динозавров. Однако небольшая группа ученых все еще готова оспорить это утверждение, пишет IFLScience.

Небольшая группа палеонтологов утверждает, что основной причиной массового вымирания крупнейших животных на Земле в действительности стала вспышка вулканической активности, а вовсе не удар массивного астероида. Ученые признают, что астероид или комета оказали разрушительное влияние, однако конец динозавров вовсе не был быстрым, в действительности это было "медленное массовое вымирание".

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По словам аспиранта Дармутского университета Алекса Кокса, они с руководителем доктором Юренхином Келлером использовали искусственный интеллект, чтобы поставить точку в споре о том, что на самом деле погубило динозавров. Авторы исследования уверяют, что были готовы к любому возможному результату, даже если их теория окажется неверной.

Ученые снабдили более 100 процессоров геологическими и климатическим данными той эпохи и поручили изучить летопись окаменелостей, чтобы выяснить, что могло вызвать вымирание на границе мелового и палеогенового периода.

Отметим, что ученые, считающие, что основной причиной вымирания динозавров на Земле стал вулканизм, указывают на 1,3 миллиона кубических километров базальта, также известных как Деканские ловушки. Исследования показывают, что они были заложены примерно в то же время. Более того, ученые также обнаружили, что вулканические провинции аналогичного размера в других частях мира были связаны с предыдущими массовыми вымираниями из-за климатических изменений, вызванных газами, сопровождающими лаву.

В результате машинная модель, используемая Коксом и Келлером, предположила, что большинство ученых по всему миру все же не были правы в своих выводах, относительно смерти динозавров. Большая часть споров на эту тему велась по поводу того, находились ли динозавры и другие виды в упадке еще до падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб. В ходе исследования Кокс с коллегами изучили данные об изменении углекислого газа и диоксида серы в атмосфере Земли, а также последствия, которые они могли оказать на температуру Земли в период 2 миллиона лет до и после окончания мелового периода. Далее ученые использовали модель машинного обучения, чтобы определить, какой из 300 000 возможных сценариев является наиболее вероятным объяснением.

В результате ИИ подтвердил утверждение пары ученых о том, что извержения, образовавшие ловушки Декана, начались примерно за 300 000 лет до удара астероида, а также продолжались в два раза дольше после падения. ИИ также показал, что изменения климата, необходимые для массового вымирания, вероятно, были вызваны только ловушками Декана.

Увы, далеко не все ученые согласны с этими выводами, основанными на исследовании ИИ. Исследователи опасаются, что выводы искусственного интеллекта в действительности могут зависеть от того, какой вопрос и в каком ключе был изначально задан учеными.

Ранее Фокус писал о том, что на других планетах все еще могут жить динозавры: ученые выяснили, как их найти.