Виноват не астероид. Ученые считают, что 66 млн лет назад динозавров убило нечто другое

Исследователи разработали новую симуляцию, которая использовала более 300 000 разнообразных сценариев, чтобы узнать правду.

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Принято считать, что динозавры были уничтожены 66 миллионов лет назад огромным астероидом, который врезался в полуостров Юкатан, где оставил кратер Чиксулуб. Однако новое исследование ученых предполагает, что все это время исследователи могли заблуждаться относительно истинной причины гибели этих давно вымерших существ, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Дармутского университета разработали симуляцию, которая использовала реальные геологические данные для анализа более 300 000 возможных сценариев. Авторы исследования отмечают, что система была использована для объяснения летописи окаменелостей за миллион лет до и после вымирания динозавров.

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Результаты моделирования свидетельствуют о том, что изменение климата и токсичные газы из-за сотен лет выбросов Деканских ловушек стали "последним гвоздем в гроб вымерших животных". Команда предполагает, что индийский мегавулкан "Декканские ловушки" закачал в атмосферу нашей планеты 10,4 триллиона тонн углекислого газа и 9,3 триллиона тонн диоксида серы, и все это за почти миллион лет извержений.

Таким образом ученые полагают, что истинной причиной вымирания динозавров на Земле стал вовсе не астероид, как считалось ранее, а индийский мегавулкан "Декканские ловушки". Авторы исследования отмечают, что использовали в своей компьютерной модели геологические и климатические данные, собранные из трех образцов глубоководного керна. При этом каждый из них содержал окаменелости, датированные от 67 до 65 миллионами лет назад.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры наук о Земле Бенхина Келлера, ученым известно, что вулканы в действительности способны вызывать массовые вымирания, однако их работа фактически стала первой независимой оценкой летучих выбросов, основанной на доказательствах воздействия на окружающую среду.

Ученые ввели в свою компьютерную модель геологические данные, собранные из образцов глубоководных кернов Фото: United States Geological Survey

Ученые отмечают, что их симуляция обрабатывает данные, чтобы определить количество углекислого газа и диоксида серы, необходимое для создания нарушений углеродного цикла, которое ученые наблюдают в геологических данных. Однако наиболее важным ученые считают то, что система работает независимо, без человеческой предвзятости.

Келлер отмечает, что большинство подобных моделей, как правило, движутся вперед, но они с коллегами адаптировали свою симуляцию, чтобы она двигалась в обратную сторону, используя эффект, чтобы найти причину гибели динозавров с помощью статистики.

Команда отмечает, что в своем исследовании они задействовали 128 компьютерных процессов, выполняющих сценарии в общей сложности на 512 ядрах параллельно. Запуск этих процессов параллельно значительно ускорил получение результата — потребовалось всего несколько дней, а не лет.

В конце концов все процессы сравнили свои результаты в конце каждого запуска модели — результатом стала версия об опасно высоких уровнях углекислого газа и диоксида серы во время того, что исследователи называют "вымиранием мелового и палеогенового периода". Простыми словами, модель показала, что в гибели динозавров и множества других существ привело вовсе не падение астероида, а продолжительная активность индийских мегавулканов. Впрочем, научное сообщество все еще не пришло к консенсусу, некоторые исследователи сомневаются в результатах данной работы.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле уже началось шестое массовое вымирание: ученые назвали первые признаки.