Рожденный пламенем и водой. Новому острову в Тихом океане пророчат светлое будущее (фото)

Исследователи обнаружили, что он новый вулканический остров продолжает расти и остается стабильным — вероятно, он все же просуществует какое-то время.

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Новый остров у берегов Японии был выкован вулканическим огнем в октябре нынешнего года. Остров получил название Ниидзима, что в переводе с японского означает "новый остров". "Рождение" Ниидзимы произошло 21 октября 2023 года, когда началось извержение подводного вулкана, пишет Space.

Уже 30 октября из вулкана вырвалась горячая магма, в результате активность достигла океана и взорвалась, образовав куски камня в несколько метров и подбросив их на высоту около 50 метров. В результате накопления этих вулканических обломков у побережья Японии, в 1200 километрах к югу от Токио, образовался новый остров, который позже был зафиксирован спутниками NASA из космоса.

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27 ноября Береговая охрана Японии засняла на камеру новую активность Ниидзимы — на кадрах виден новый взрыв, сотрясающий остров, а затем в небо поднимается белый пар и дым. После можно заметить, как огромные куски почерневшей породы опускаются обратно на поверхность острова. Далее Ниидзима сотрясается от серии небольших взрывов.

Теперь спутник Copernicus Sentinel-2 Европейского космического агентства (ESA) сделал новый снимок Ниидзимы. Исследователи изучили кадр и пришли к выводу, что остров, вулканическим огнем, продолжает расти. Ранее ученые пророчили ему весьма короткую жизнь, предполагалось, что Тихий океан поглотит породу, как только извержения подводного вулкана закончится. Однако теперь, наблюдая за тем, как остров, рожденный вулканическим огнем, продолжает расти, ученые полагают, что он станется стабильным. По крайней мере на какое-то время.

Ниидзима у берегов Японии продолжает расти Фото: ESA

По словам эксперта отдела вулканов Японского метеорологического агентства Юджи Усуи, дальнейшая судьба Ниидзимы фактически зависит от типа породы, из которой он сделан. Если новый остров у побережья Японии в основном состоит из затвердевшей лавы, вероятно, ему суждено остаться на поверхности океана, однако если основу его составляет более рыхлая порода, его "прах" может быть рассеян в Тихом океане.

Усуи отмечает, что сегодня предсказать дальнейшую судьбу Ниидзимы попросту невозможно, ученым придется подождать пока завершится извержение и наблюдать за тем, как будут развиваться события. Отметим, что Ниидзима образовался над цепью подводных вулканов, образующих так называемое "Огненное кольцо" в Тихом океане — подкову длинной около 40 000 километров.

Ранее Фокус писал о том, что "Огненное кольцо" в Тихом океане сотрясает землю и "поливает ее огнем".