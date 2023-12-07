Народжений полум'ям і водою. Новому острову в Тихому океані пророкують світле майбутнє (фото)

Дослідники виявили, що новий вулканічний острів продовжує рости й залишається стабільним — імовірно, він все ж проіснує якийсь час.

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Новий острів біля берегів Японії був викуваний вулканічним вогнем у жовтні нинішнього року. Острів отримав назву Ніідзіма, що в перекладі з японської означає "новий острів". "Народження" Ніідзіми відбулося 21 жовтня 2023 року, коли почалося виверження підводного вулкана, пише Space.

Уже 30 жовтня з вулкана вирвалася гаряча магма, унаслідок чого активність сягнула океану й вибухнула, утворивши шматки каміння в кілька метрів і підкинувши їх на висоту близько 50 метрів. Унаслідок накопичення цих вулканічних уламків біля узбережжя Японії, за 1200 кілометрів на південь від Токіо, утворився новий острів, який пізніше був зафіксований супутниками NASA з космосу.

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27 листопада Берегова охорона Японії зняла на камеру нову активність Ніїдзіми — на кадрах видно новий вибух, що стрясає острів, а потім у небо здіймається біла пара і дим. Після можна помітити, як величезні шматки почорнілої породи опускаються назад на поверхню острова. Далі Ніідзіма стрясається від серії невеликих вибухів.

Тепер супутник Copernicus Sentinel-2 Європейського космічного агентства (ESA) зробив новий знімок Ніідзіми. Дослідники вивчили кадр і дійшли висновку, що острів, вулканічним вогнем, продовжує рости. Раніше вчені пророкували йому вельми коротке життя, передбачалося, що Тихий океан поглине породу, щойно виверження підводного вулкана закінчиться. Однак тепер, спостерігаючи за тим, як острів, народжений вулканічним вогнем, продовжує рости, вчені вважають, що він стане стабільним. Принаймні на якийсь час.

Ніідзіма біля берегів Японії продовжує зростати Фото: ESA

За словами експерта відділу вулканів Японського метеорологічного агентства Юджі Усуї, подальша доля Ніідзіми фактично залежить від типу породи, з якої він зроблений. Якщо новий острів біля узбережжя Японії здебільшого складається із затверділої лави, імовірно, йому судилося залишитися на поверхні океану, однак якщо основу його становить більш пухка порода, його "прах" може бути розсіяно в Тихому океані.

Усуї зазначає, що сьогодні передбачити подальшу долю Ніідзіми просто неможливо, вченим доведеться почекати, доки завершиться виверження, і спостерігати за тим, як розвиватимуться події. Зазначимо, що Ніідзіма утворився над ланцюгом підводних вулканів, що утворюють так зване "Вогняне кільце" в Тихому океані — підкову довжиною близько 40 000 кілометрів.

Раніше Фокус писав про те, що "Вогняне кільце" в Тихому океані стрясає землю і "поливає її вогнем".