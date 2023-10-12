Пекельне місце. "Вогняне кільце" в Тихому океані стрясає землю і "поливає її вогнем"

Незвичайний регіон оточує Тихий океан, і відомий тим, що поєднує у собі найгірші прояви вулканічної та сейсмічної активності на Землі.

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Цієї суботи мільйони людей по всій Північній Америці побачать Місяць, облямований так званим "вогняним кільцем", проте на Землі насправді є набагато більш давнє вогняне коло, що оточує Тихий океан, до складу якого входять найнебезпечніші вулкани та зона сейсмічних розломів на планеті, пише IFLScience.

Фактично це "вогняне кільце" являє собою місця, де континентальні тектонічні плити перетинають Тихоокеанську плиту (плиту Наска) — саме тут дві плити дряпають одна об одну та зміщуються в протилежних напрямках.

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Дослідники зазначають, що на відміну від зовнішніх країв Сонця, тихоокеанське "вогняне кільце" не має ідеальної форми: його лінія різко вигинається навколо північної та східної меж австралійських плит. Крім того, відсутність активності також спостерігається на південній околиці океану, де плита з'єднується з Антарктидою. Однак деякі геологи включають до "вогняного кільця" й Антарктичний півострів.

Ще одним не менш цікавим фактом є те, що це земне "вогняне кільце" не таке вже й вогняне, бо тепло вулканів виникає не внаслідок окислення палива. Утім, лава від виверження вулканів у цьому регіоні все ж може спричиняти масштабні лісові пожежі.

Вчені відзначають, що загальні процеси, які створюють це "вогняне кільце", послідовні у всьому і зачіпають всі 5 континентальних плит, що межують, але ці плити рухаються з різною швидкістю і мають різну індивідуальну природу. У результаті поєднання вулканічної та сейсмічної активності не однакове у всьому.

Велика частина Вогняного кільця пов'язана із зіткненнями між Тихоокеанською плитою та її сусідами Фото: pandemia

І все ж, чому "вогняне кільце" на Землі вважається чимось особливим? Дослідники зазначають, причина в тому, що активність навколо цього імпровізованого кільця просто перевершує все інше на планеті, що і робить регіон настільки незвичайним.

Цікаво, що близько двох третин усіх відомих вулканів, які були активні з кінця останнього льодовикового періоду, знаходяться в цьому "вогняному кільці". Причому майже 50% із них вивергалися відносно недавно, щоб учені могли зареєструвати, що відбувається.

За словами дослідників, важливо розуміти, що не всі вулкани однаково небезпечні. Наприклад, найбільші проблеми виникають із тими, які вивергаються рідко, проте з неймовірною силою. Спостереження показують, що за останні 10 000 років подібних вивержень сталося всього 13 — усі вони отримали 7-е місце за індексом вулканічної експлозивності (VEI). Науковці також виявили, що 11 із 13 цих вулканів фактично перебували в земному "вогняному кільці", а один, що спричинив вулканічну зиму 536 року, досі не ідентифікований дослідниками.

Дослідження показують, що якщо за нашого життя і станеться подібне виверження, вулкан, ймовірно, буде розташований у "вогняному кільці". Подібне виверження вулкана матиме катастрофічні наслідки не тільки для цього регіону, воно, ймовірно, також викличе глобальний голод. Передбачається, що через виверження вулкана в атмосферу Землі потрапить така кількість попелу і діоксиду сірки, що Земля різко охолоне і це похолодання триватиме багато місяців. Зазначимо, що щось подібне вже сталося 1815 року під час виверження вулкана Тамбора, що призвело до Року без літа.

На щастя, подібні виверження вулканів вельми рідкісні, як правило, вони відбуваються тільки раз на 800 років або близько того. Однак дрібніші виверження можуть виявитися локально руйнівними, але їхні наслідки можуть мати "хвильовий характер". Наприклад, виверження Кракатау 1883 року призвело до загибелі щонайменше 36 тисяч людей, причому більшість із них стали жертвами неймовірного цунамі. Проблема полягає в тому, що сьогодні населення регіону зросло в рази, а отже наслідки навіть відносно невеликих вивержень можуть бути катастрофічними.

Водночас регіону загрожує не тільки вулканічна активність, а й сейсмічна. Наприклад, 2004 року землетрус на Суматрі спричинив цунамі, що забрало життя близько чверті мільйона людей. Науковці все ще продовжують дебати, щодо того, чи належить західна Індонезія до "вогняного кільця", але деякі дослідники все ж включають його.

Спостереження також показують, що всі інші чотири землетруси магнітудою 9 і вище також сталися в межах "вогняного кільця". Деякі з них, на щастя, сталися у відносно незаселених районах, що пом'якшило наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили революційний метод передбачення виверження вулканів.