Вогняне кільце. Повних сонячних затемнень у майбутньому не буде: у чому причина (фото)

Місяць віддаляється від Землі, і це вплине на зовнішній вигляд сонячних затемнень, які буде видно із Землі.

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Уже в суботу, 14 жовтня, жителі деяких частин Північної та Південної Америки зможуть побачити сонячне затемнення. Але це буде не повне, а кільцеподібне сонячне затемнення. Це означає, що Місяць не повністю закриє собою Сонце і навколо чорної кулі (це і буде Місяць) стане видимим кільце сонячного світла, яке іноді називають "вогняним кільцем". Але вчені вважають, що в майбутньому подібні затемнення стануть звичайним явищем і повних затемнень із Землі більше не буде видно, пише Space.

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Під час свого руху навколо Землі по витягнутій орбіті Місяць стає то ближче, то далі від Землі. Коли наш супутник перебуває ближче, то відбуваються повні сонячні затемнення, коли далі — кільцеподібні.

Важливо

Скільки триватиме сонячне затемнення в жовтні: де за ним спостерігати

Середня відстань від Землі до Місяця становить 384 748 км. Але під час максимального зближення із Землею Місяць перебуває на відстані 356 371 км, а під час максимального віддалення від нашої планети Місяць перебуває на відстані 406 720 км.

Вчені вважають, що в майбутньому через віддалення Місяця від Землі, розміру нашого супутника буде недостатньо для того, щоб повністю перекрити собою Сонце. Таким чином спостерігати повні сонячні затемнення із Землі стане неможливо.

Вчені вважають, що в майбутньому через віддалення Місяця від Землі, розміру нашого супутника буде недостатньо для того, щоб повністю перекрити собою Сонце Фото: NASA

Під час місій "Аполлон" астронавти залишили на Місяці кілька лазерних відбивачів. Починаючи з 1972 року астрономи постійно запускали лазери із Землі на ці відбивачі. Вимірюючи час, за який лазери досягали Місяця і відбивалися назад, учені вимірювали відстань до Місяця. Такі вимірювання показали, що наш супутник щороку віддаляється від Землі на відстань приблизно 3,8 см.

Це відбувається більшою мірою через гравітаційний вплив Сонця і меншою мірою — гравітаційний вплив Землі. Через це орбіта Місяця повільно збільшується. Тож видимий розмір нашого супутника стає меншим із часом, і в майбутньому це призведе до того, що Місяць не зможе повністю перекрити собою Сонце, щоб спостерігачі із Землі могли побачити повне сонячне затемнення.

Уже в суботу, 14 жовтня, жителі деяких частин Північної та Південної Америки зможуть побачити сонячне затемнення. Але це буде не повне, а кільцеподібне сонячне затемнення Фото: NASA

Астроном Джин Міус вважає, що віддалення Місяця на відстань у 3,8 см щороку не є постійним. Адже в такому разі Місяць кожні 100 років віддаляється від Землі на 3,8 метра. Тож, для того, щоб зникли повні сонячні затемнення доведеться чекати 1,21 млрд років.

Але форма орбіти Землі також змінюється і це відбувається швидше, ніж віддаляється Місяць. За словами Мііуса, через це в період, який настане через 620 млн років і триватиме до 1,21 млрд років від сьогоднішнього дня, будуть проміжки часу, коли повні сонячні затемнення буде то видно, то не видно із Землі. І все ж через понад 1 млрд років вони повністю зникнуть і якщо люди ще житимуть на нашій планеті, то вони зможуть бачити лише "вогняні кільця".

Фокус уже писав докладно про сонячне затемнення 14 жовтня 2023 року, а з огляду на те, що жителі України його побачити не зможуть, то насолодитися цим видовищем можна за допомогою трансляції від NASA. Посилання на цю трансляцію розміщено нижче.

Також Фокус писав про те, що в травні цього року можна було спостерігати за рідкісним місячним затемненням. Наступного разу таке явище стане доступним для огляду тільки через 20 років.