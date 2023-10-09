Огненное кольцо. Полных солнечных затмений в будущем не будет: в чем причина (фото)

Луна удаляется от Земли и это повлияет на внешний вид солнечных затмений, которые будут видны с Земли.

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Уже в субботу, 14 октября, жители некоторых частей Северной и Южной Америки смогут увидеть солнечное затмение. Но это будет не полное, а кольцеобразное солнечное затмение. Это значит, что Луна не полностью закроет собой Солнце и вокруг черного шара (это и будет Луна) станет видимым кольцо солнечного света, которое иногда называют "огненным кольцом". Но ученые считают, что в будущем подобные затмения станут обычным явлением и полных затмений с Земли больше не будет видно, пишет Space.

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Во время своего движения вокруг Земли по вытянутой орбите Луна становится то ближе, то дальше от Земли. Когда наш спутник находится ближе, то происходят полные солнечные затмения, когда дальше – кольцеобразные.

Важно

Сколько продлится солнечное затмение в октябре: где за ним наблюдать

Среднее расстояние от Земли до Луны составляет 384 748 км. Но во время максимального сближения с Землей Луна находится на расстоянии 356 371 км, а во время максимального удаления от нашей планеты Луна находится на расстоянии 406 720 км.

Ученые считают, что в будущем из-за удаления Луны от Земли, размера нашего спутника будет недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть собой Солнце. Таким образом наблюдать полные солнечные затмения с Земли станет невозможно.

Ученые считают, что в будущем из-за удаления Луны от Земли, размера нашего спутника будет недостаточно для того, чтобы полностью перекрыть собой Солнце Фото: NASA

Во время миссий "Аполлон" астронавты оставили на Луне несколько лазерных отражателей. Начиная с 1972 года астрономы постоянно запускали лазеры с Земли на эти отражатели. Измеряя время, за которое лазеры достигали Луны и отражались обратно, ученые измеряли расстояние до Луны. Такие измерения показали, что наш спутник каждый год удаляется от Земли на расстояние в примерно 3,8 см.

Это происходит в большей степени из-за гравитационного влияния Солнца и в меньше степени – гравитационного влияния Земли. Из-за этого орбита Луны медленно увеличивается. Поэтому видимый размер нашего спутника становится меньше со временем и в будущем это приведет к тому, что Луна не сможет полностью перекрыть собой Солнце, чтобы наблюдатели с Земли могли увидеть полное солнечное затмение.

Уже в субботу, 14 октября, жители некоторых частей Северной и Южной Америки смогут увидеть солнечное затмение. Но это будет не полное, а кольцеобразное солнечное затмение Фото: NASA

Астроном Джин Миус считает, что удаление Луны на расстояние в 3,8 см каждый год не является постоянным. Ведь в таком случае Луна каждые 100 лет удаляется от Земли на 3,8 метра. Поэтому, для того, чтобы исчезли полные солнечные затмения придется ждать 1,21 млрд лет.

Но форма орбиты Земли также меняется и это происходит быстрее, чем удаляется Луна. По словам Мииуса, из-за этого в период, который наступит через 620 млн лет и будет длиться до 1,21 млрд лет от сегодняшнего дня, будут промежутки времени, когда полные солнечные затмения будет то видны, то не видны с Земли. И все же через более, чем 1 млрд лет они полностью исчезнут и если люди еще будут жить на нашей планете, то они смогут видеть только "огненные кольца".

Фокус уже писал подробно о солнечном затмении 14 октября 2023 года, а учитывая то, что жители Украины его увидеть не смогут, то насладиться этим зрелищем можно с помощью трансляции от NASA. Ссылка на эту трансляцию размещена ниже.

Также Фокус писал о том, что в мае этого года можно было наблюдать за редким лунным затмением. В следующий такое явление станет доступным для обзора только через 20 лет.