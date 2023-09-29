Сколько продлится солнечное затмение в октябре: где за ним наблюдать

14 октября во время кольцеобразного солнечного затмения тень Луны, впервые достигнув северной части Тихого океана, будет двигаться со скоростью 320 005 км/ч.

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14 октября 2023 года на территории Америки можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, во время которого часть лунной тени будет двигаться со скоростью более 8851 км/ч, что более чем в два раза быстрее вспышки молнии. Об этом сообщает Space.com.

Все зависит от того, с какой части Земли наблюдают за затмением.

"Как быстро движется затмение, зависит от геометрии — где на Земле движется тень, а также от расстояния до Луны и орбитальной скорости Луны", — пояснил Дэн МакГлаун, картограф, чей сайт Eclipse2024.org моделирует следующие затмения.

Где затмение будет двигаться быстрее

Земля круглая, и это существенно влияет на скорость затмения. Согласно интерактивной карте Ксавье Жюбье, тень Луны, впервые достигнув северной части Тихого океана, будет двигаться со скоростью 320 005 км/ч. Через 219 минут она покинет планету в районе Атлантического океана на скорости 938 208 км/ч.

"Тень всегда движется быстрее всего в крайних точках пути, потому что в этих местах ось тени больше касается поверхности Земли", — пояснил МакГлаун.

Где затмение будет двигаться медленнее

В середине пути — там, где "огненное кольцо" появится на 5 минут 17 секунд у побережья Никарагуа — затмение будет двигаться сравнительно медленно, на скорости 2013 км/ч.

"В середине пути ось в основном перпендикулярна поверхности, — отметил МакГлаун. — Поэтому, хотя сама Луна не замедляется, пересечение Земли и тени Луны замедляется".

Напомним, что японский зонд "лунный снайпер" показал пугающее фото Земли с орбиты.

Ранее сообщалось об уникальном солнечном затмении в 2023 году и как его увидеть.