Скільки триватиме сонячне затемнення в жовтні: де за ним спостерігати

14 жовтня під час кільцеподібного сонячного затемнення частина місячної тіні рухатиметься зі швидкістю понад 8851 км/год, що більш ніж удвічі швидше за спалах блискавки.

Related video

14 жовтня 2023 року на території Америки можна буде спостерігати кільцеподібне сонячне затемнення, під час якого частина місячної тіні рухатиметься зі швидкістю понад 8851 км/год, що більш ніж удвічі швидше за спалах блискавки. Про це повідомляє Space.com.

Усе залежить від того, з якої частини Землі спостерігають за затемненням.

"Як швидко рухається затемнення, залежить від геометрії — де на Землі рухається тінь, а також від відстані до Місяця й орбітальної швидкості Місяця", — пояснив Ден Мак-Глаун, картограф, чий сайт Eclipse2024.org моделює затемнення.

Де затемнення рухатиметься швидше

Земля кругла, і це суттєво впливає на швидкість затемнення. Згідно з інтерактивною картою Ксав'є Жюб'є, тінь Місяця, вперше досягнувши північної частини Тихого океану, рухатиметься зі швидкістю 320 005 км/год. Через 219 хвилин вона покине планету в районі Атлантичного океану на швидкості 938 208 км/год.

"Тінь завжди рухається найшвидше в крайніх точках шляху, тому що в них вісь тіні найбільше торкається поверхні Землі", — пояснив Мак-Глаун.

Де затемнення рухатиметься повільніше

У середині шляху — там, де "вогняне кільце" з'явиться на 5 хвилин 17 секунд біля узбережжя Нікарагуа — затемнення рухатиметься порівняно повільно, на швидкості 2013 км/год.

"У середині шляху вісь здебільшого перпендикулярна поверхні, — зазначив Мак-Глаун. — Тому, хоча сам Місяць не сповільнюється, перетин Землі та тіні Місяця сповільнюється".

Нагадаємо, що японський зонд "місячний снайпер" показав страшне фото Землі з орбіти.

Раніше повідомлялося про унікальне сонячне затемнення у 2023 році та як його побачити.