Сонячне затемнення 2023. Космічний апарат зафіксував тінь Місяця, що повзе по Землі (відео)
Унікальні кадри того, як Місяць відкидає тінь на нашу планету під час гібридного сонячного затемнення, зафіксував японський метеосупутник.
Японський метеосупутник Himawari зафіксував рідкісне гібридне сонячне затемнення, яке сталося у четвер, 20 квітня. Цей апарат зняв момент, коли Місяць відкидає тінь на Землю, з висоти 36 тисяч км. Це приблизно вдесятеро далі, ніж обертається навколо нашої планети Міжнародна космічна станція, пише Space.
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20 квітня у південній півкулі Землі можна було спостерігати за рідкісним явищем – гібридним сонячним затемненням. Сонячні затемнення відбуваються тоді, коли Земля Місяць і Сонце ніби вишиковуються в одну лінію, при цьому Місяць закриває собою нашу зірку.
Існує три види сонячних затемнень:
- Повне, коли Місяць повністю закриває собою Сонце;
- Кільцеподібне, яке відрізняється від повного тим, що по краях чорного диска, що закриває нашу зірку, видно кільце із сонячного світла;
- Часткове, коли Місяць закриває собою лише частину Сонця.
Гібридне сонячне затемнення є поєднанням всіх трьох видів затемнень, але за ним можна спостерігати дуже короткий проміжок часу. У той же час, за словами вчених, одночасно всі три етапи сонячних затемнень побачити неможливо, тому люди в різних регіонах, де було видно гібридне сонячне затемнення могли побачити лише якийсь один вид такого явища.
Найкраще гібридне сонячне затемнення 20 квітня 2023 року було видно у західній частині Австралії, а також у деяких регіонах Індонезії та Папуа-Нової Гвінеї.
За цим рідкісним явищем, яке сталося лише вдруге у 21 столітті (перше гібридне сонячне затемнення відбулося у 2013 році), спостерігав і японський метеорологічний супутник Himawari. Зокрема, йому вдалося зняти тінь Місяця, що проходить по Землі.
Ці зображення обробив і опублікував у вигляді коротких відеороликів вчений Саймон Прауд із Національного центру спостереження за Землею, Велика Британія. Гібридне сонячне затемнення змінюється від повного сонячного до кільцеподібного у міру того, як тінь нашого супутника переміщається планетою.
До речі, жителі Австралії вже встигли опублікувати в мережі чудові фотографії другого в 21 столітті гібридного сонячного затемнення, яке тривало лише 1 хвилину.
За словами вчених, до кінця століття відбудеться ще всього 5 гібридних сонячних затемнень. Наступна така подія очікується 2031 року.
Минулого року космічний апарат зміг сфотографувати момент, коли Місяць проходить повз Сонце і блокує поверхню зірки своїм темним силуетом. Це явище було невидимим із Землі, як писав Фокус.
Торік у жовтні космічні апарати також зафіксували під час сонячного затемнення, як Місяць накриває своєю тінню Землю, як уже писав Фокус.