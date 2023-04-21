Солнечное затмение 2023. Космический аппарат зафиксировал тень Луны, ползущую по Земле (видео)

Уникальные кадры того, как Луна отбрасывает тень на нашу планету во время гибридного солнечного затмения, зафиксировал японский метеоспутник.

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Японский метеоспутник Himawari зафиксировал редкое гибридное солнечное затмение, которое произошло в четверг, 20 апреля. Этот аппарат заснял момент, когда Луна отбрасывает тень на Землю, с высоты в 36 тысяч км. Это примерно в 10 раз дальше, чем вращается вокруг нашей планеты Международная космическая станция, пишет Space.

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20 апреля в южном полушарии Земли можно было наблюдать за редким явлением – гибридным солнечным затмением. Солнечные затмения происходят тогда, когда Земля Луна и Солнце как бы выстраиваются в одну линию, при этом Луна закрывает собой нашу звезду.

Существует три вида солнечных затмений:

Полное, когда Луна полностью закрывает собой Солнце;

Кольцеобразное, которое отличается от полного тем, что по краям черного диска, закрывающего нашу звезду, видно кольцо из солнечного света;

Частичное, когда Луна закрывает собой лишь часть Солнца.

Гибридное солнечное затмение представляет собой объединение все трех видов затмений, но за ним можно наблюдать очень короткий промежуток времени. В то же время, по словам ученых, одновременно все три этапа солнечных затмений увидеть невозможно, поэтому люди в разных регионах, где было видно гибридное солнечное затмение могли увидеть только лишь какой-то один вид такого явления.

Лучше всего гибридное солнечное затмение 20 апреля 2023 года было видно в западной части Австралии, а также в некоторых регионах Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи.

За этим редким явлением, которое произошло только во второй раз в 21 веке (первое гибридное солнечное затмение произошло в 2013 году), наблюдал и японский метеорологический спутник Himawari. В частности, ему удалось заснять проходящую по Земле тень Луны.

Эти изображения обработал и опубликовал в виде коротких видеороликов ученый Саймон Прауд из Национального центра наблюдения за Землей, Великобритания. Гибридное солнечное затмение меняется от полного солнечного до кольцеобразного по мере того, как тень нашего спутника перемещается по планете.

Кстати, жители Австралии уже успели опубликовать в Сети потрясающие фотографии второго в 21 веке гибридного солнечного затмения, которое продолжалось всего 1 минуту.

Жители Австралии уже успели опубликовать в Сети потрясающие фотографии второго в 21 веке гибридного солнечного затмения, которое продолжалось всего 1 минуту Фото: space.com

Жители Австралии уже успели опубликовать в Сети потрясающие фотографии второго в 21 веке гибридного солнечного затмения, которое продолжалось всего 1 минуту Фото: space.com

Жители Австралии уже успели опубликовать в Сети потрясающие фотографии второго в 21 веке гибридного солнечного затмения, которое продолжалось всего 1 минуту Фото: space.com

По словам ученых, до конца столетия произойдет еще всего 5 гибридных солнечных затмений. Следующее такое событие ожидается в 2031 году.

В прошлом году космический аппарат смог запечатлеть момент, когда Луна проходит мимо Солнца и блокирует поверхность звезды своим темным силуэтом. Это явление было невидимым с Земли, как уже писал Фокус.

В октябре прошлого года космические аппараты также зафиксировали во время солнечного затмения, как Луна накрывает своей тенью Землю, как уже писал Фокус.