Земля балансирует на пороге 5 климатических катастроф: наступил самый теплый период за 125 000

Исследователи дали весьма пессимистичный прогноз относительно того, какое будущее ждет нашу планету и жизнь на ней.

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Ноябрь 2023 года стам самым теплым в истории наблюдений, фактически планета бьет температурные рекорды пятый месяц подряд. Более того ученые признают, что 2023 год станет самым жарким за всю историю человечества, а, возможно, и самым теплым за последние 125 000 лет, пишет Science Alert.

В результате за последний год были побиты многочисленные температурные рекорды, потеря морского льда ускорилась с пугающей скоростью, как и многие другие индикаторы быстрого изменения климата. В результате ученые опасаются, что нынешний год может стать периодом, когда некоторые части климатической модели Земли могут войти в опасное состояние.

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Можно предположить, что если система окажется в стрессе, она отреагирует достаточно предсказуемо — удвоит давление. И это действительно работает для многих случаев, однако не всегда. Порой система, находящаяся в состоянии стресса, меняется стабильно и линейно до определенного момента, после чего наступит некий коллапс — крупные и резкие изменения. Эти моменты ученые называют переломными и предупреждают, что климатическая система Земли имеет множество потенциальных переломных моментов, в том числе:

потеря ледяных щитов;

исчезновение тропических лесов и другие.

Исследования уже показали, что если мы утратим эти системы, нам, увы, будет чрезвычайно трудно восстановить их, после того, как предел переломного момента будет преодолен. В результате около 200 ученых со всего мира опубликовали новый отчет, рассказывающий обо всех переломных моментах, которые нависли над планетой сегодня.

В своем отчете ученые рассказали о "негативных" переломных моментах в системах Земли, способных навредить природе и всему живому на Земле, в том числе и людям. В ходе исследования ученые изучили доказательства прошлых и нынешних изменений, а также приняли во внимание прогнозы компьютерных моделей. В результате им удалось определить более 25 переломных моментов, нависших над будущим Земли.

Части системы Земли, определенные как имеющие переломные моменты Фото: Global Tipping Points Report

Исследования показывают, что 6 из 25 переломных моментов происходят в скованных льдом частях нашей планеты. Речь идет о таянии ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды, а также локальных потерях ледников и таянии вечной мерзлоты.

16 переломных моментов происходят в "биосфере", среди них:

массовая гибель деревьев в Амазонке;

деградация саванн;

засуха;

перегрузка озер питательными веществами;

массовое вымирание коралловых рифов;

утрата мангровых зарослей;

вымирание лугов с водорослями.

Также ученые определили 4 переломных момента в циркуляции океанов и атмосферы, среди них:

коллапс глубоководного перемешивания океанов в Северной Атлантике и Южном океане вокруг Антарктиды;

нарушение западноафриканского муссона.

По словам исследователей, они также обнаружили, что человеческая деятельность, к сожалению, неумолимо приближает некоторые из них к переломному моменту. При этом ученым все еще неизвестны точные пороговые значения, однако, если это произойдет, последствия будут катастрофичными для планеты и жизни на ней.

Еще одним не менее пугающим фактором являются изменения в человеческом обществе, которые влекут за собой финансовую нестабильность, перемещение населения, конфликты и поляризацию. Авторы исследования опасаются, что в конце концов все это негативно отразится на способности людей препятствовать наступлению переломных моментов на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что 20 из 35 показателей пригодности к жизни на пределе.