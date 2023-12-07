Земля балансує на порозі 5 кліматичних катастроф: настав найтепліший період за 125 000 років

Дослідники дали вельми песимістичний прогноз щодо того, яке майбутнє чекає на нашу планету і життя на ній.

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Листопад 2023 року стане найтеплішим в історії спостережень, фактично планета б'є температурні рекорди п'ятий місяць поспіль. Ба більше, вчені визнають, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію людства, а, можливо, і найтеплішим за останні 125 000 років, пише Science Alert.

У результаті за останній рік були побиті численні температурні рекорди, втрата морського льоду прискорилася з лячною швидкістю, як і багато інших індикаторів швидкої зміни клімату. У результаті вчені побоюються, що нинішній рік може стати періодом, коли деякі частини кліматичної моделі Землі можуть увійти в небезпечний стан.

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Можна припустити, що якщо система опиниться в стресі, вона відреагує досить передбачувано — подвоїть тиск. І це справді працює для багатьох випадків, проте не завжди. Часом система, що перебуває в стані стресу, змінюється стабільно та лінійно до певного моменту, після чого настане якийсь колапс — великі та різкі зміни. Ці моменти вчені називають переломними та попереджають, що кліматична система Землі має безліч потенційних переломних моментів, зокрема:

втрату крижаних щитів;

зникнення тропічних лісів та інші.

Дослідження вже засвідчили, що якщо ми втратимо ці системи, нам, на жаль, буде надзвичайно важко відновити їх після того, як межу переломного моменту буде подолано. У результаті близько 200 вчених із усього світу опублікували новий звіт, що розповідає про всі переломні моменти, які нависли над планетою сьогодні.

У своєму звіті вчені розповіли про "негативні" переломні моменти в системах Землі, здатні нашкодити природі і всьому живому на Землі, зокрема й людям. Під час дослідження вчені вивчили докази минулих і нинішніх змін, а також взяли до уваги прогнози комп'ютерних моделей. У результаті їм вдалося визначити понад 25 переломних моментів, що нависли над майбутнім Землі.

Частини системи Землі, визначені як такі, що мають переломні моменти Фото: Global Tipping Points Report

Дослідження показують, що 6 із 25 переломних моментів відбуваються в скутих льодом частинах нашої планети. Ідеться про танення льодовикових щитів Гренландії та Антарктиди, а також локальні втрати льодовиків і танення вічної мерзлоти.

16 переломних моментів відбуваються в біосфері, серед них:

масова загибель дерев в Амазонці;

деградація саван;

посуха;

перевантаження озер поживними речовинами;

масове вимирання коралових рифів;

втрата мангрових заростей;

вимирання лугів із водоростями.

Також учені визначили 4 переломні моменти в циркуляції океанів і атмосфери, серед них:

колапс глибоководного перемішування океанів у Північній Атлантиці та Південному океані навколо Антарктиди;

порушення західноафриканського мусону.

За словами дослідників, вони також виявили, що людська діяльність, на жаль, невблаганно наближає деякі з них до переломного моменту. Ученим усе ще невідомі точні порогові значення, однак, якщо це станеться, наслідки будуть катастрофічними для планети й життя на ній.

Ще одним не менш страшним фактором є зміни в людському суспільстві, які тягнуть за собою фінансову нестабільність, переміщення населення, конфлікти й поляризацію. Автори дослідження побоюються, що врешті-решт усе це негативно позначиться на здатності людей перешкоджати настанню переломних моментів на Землі.

Раніше Фокус писав про 20 із 35 показників придатності до життя на межі.