Цілодобове спостереження за Землею: новий супутник NASA робить революцію у стеженні (фото)

Дослідники зазначають, що новий супутник стежитиме буквально за кожним сантиметром нашої мінливої планети.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і вчені відчайдушно намагаються зазирнути в минуле і майбутнє нашої планети. Для цього дослідники використовують передові технології, які дають змогу зазирнути в надра Землі, відстежувати зміни клімату і навіть спрогнозувати майбутнє основних систем нашої планети, пише SciTechDaily.

Вчені часто використовують супутники на земній орбіті, щоб відстежувати зміни, що відбуваються на планеті. І тепер NASA та Індійська організація космічних досліджень (ISRO) збираються запустити свій новаторський супутник спостереження за Землею NISAR. Запуск планується найближчими місяцями й вчені вважають, що їхнє дітище зробить революцію в тому, як ми спостерігаємо за планетою.

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Передбачається, що новий супутник із синтезованою апаратурою (SAR) зможе робити неймовірно докладні знімки планети. Аналізуючи ці дані, вчені, як передбачається, зможуть виявити рухи на невеликих ділянках ґрунту і льоду з точністю до сантиметрів.

Відомо, що здатні виявляти рухи на невеликих ділянках землі та льоду з точністю до часток дюйма. NISAR скануватиме майже всі тверді поверхні Землі двічі кожні 12 днів, надаючи цінну інформацію про те, як планета змінюється з плином часу. Дослідники планують використовувати для низки цілей, зокрема:

зміна крижаних щитів;

зміна лісів;

зрушення через землетруси;

рух льодовиків;

зміна екосистем;

вирубка лісів.

Дослідники зазначають, що виняткові можливості NISAR зумовлені використанням радара із синтезованою апертурою (SAR) — складною технологією, вперше розробленою NASA для космічних застосувань. Відомо радар працює шляхом об'єднання кількох радіолокаційних вимірювань, отриманих під час орбітального руху.

Зображення SAR — схоже на ті, що будуть створені NISAR — показує земний покрив на горі Окмок на острові Умнак на Алясці Фото: NASA

На відміну від традиційного радара, що використовує мікрохвилі для виявлення віддалених об'єктів, SAR покращує обробку даних, щоб надавати чіткіші та точні зображення, які показують характеристики поверхні в найдрібніших деталях.

За словами керівника пошуково-космічних місій NASA Чарльза Елачі, ширина супутника становить 12 метрів, водночас він дає змогу вченим отримувати надзвичайно точні дані. Для прикладу, для інструменту L-діапазону місії, що використовує традиційні методи радіолокації, діаметр має бути 19 кілометрів, щоб отримати зображення такої якості.

Орбітальний радар працює за тими самими принципами, що і той, що відстежує літаки в аеропорту. Космічна антена випромінює мікрохвильові імпульси в напрямку Землі. Коли імпульси потрапляють на щось — наприклад, вулканічний конус — вони розсіюються. Антена приймає ці сигнали, які відбиваються назад у прилад, що вимірює їхню силу, зміну частоти, час, що знадобився для повернення, і чи відбилися вони від кількох поверхонь, таких як будівлі.

Раніше Фокус писав про те, що на орбіті існує загроза великої катастрофи: вчені закликають терміново рятувати нашу планету.