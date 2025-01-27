Круглосуточное наблюдение за Землей: новый спутник NASA производит революцию в слежении (фото)

Исследователи отмечают, что новый спутник будет следить буквально за каждым сантиметров нашей меняющейся планеты.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и ученые отчаянно пытаются заглянуть в прошлое и будущее нашей планеты. Для этого исследователи используют передовые технологи, которые позволяют заглянуть в недра Земли, отслеживать изменения климата и даже спрогнозировать будущее основных систем нашей планеты, пишет SciTechDaily.

Ученые часто используют спутники на земной орбите, чтобы отслеживать изменения, происходящие на планете. И теперь NASA и Индийская организация космических исследований (ISRO) собираются запустить свой новаторский спутник наблюдения за Землей NISAR. Запуск планируется в ближайшие месяцы и ученые считают, что их детище произведет революцию в том, как мы наблюдаем за планетой.

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Предполагается, что новый спутник с синтезированной аппаратурой (SAR) сможет делать невероятно подробные снимки планеты. Анализируя эти данные, ученые, как предполагается, смогут обнаружить движения на небольших участках почвы и льда с точностью до сантиметров.

Известно, что способные обнаруживать движения на небольших участках земли и льда с точностью до долей дюйма. NISAR будет сканировать почти все твердые поверхности Земли дважды каждые 12 дней, предоставляя ценную информацию о том, как планета меняется с течением времени. Исследователи планируют использовать для ряда целей, в том числе:

изменение ледяных щитов;

изменение лесов;

сдвиги из-за землетрясений;

движение ледников;

изменение экосистем;

вырубка лесов.

Исследователи отмечают, что исключительные возможности NISAR обусловлены использованием радара с синтезированной апертурой (SAR) — сложной технологией, впервые разработанной NASA для космических приложений. Известно радар работает путем объединения нескольких радиолокационных измерений, полученных во время орбитального движения.

Изображение SAR — похожее на те, что будут созданы NISAR — показывает земной покров на горе Окмок на острове Умнак на Аляске Фото: NASA

В отличие от традиционного радара, использующего микроволны для обнаружения удаленных объектов, SAR улучшает обработку данных, чтобы предоставлять более четкие и точные изображения, которые показывают характеристики поверхности в мельчайших деталях.

По словам руководителя поисково-космических миссий NASA Чарльза Элачи, ширина спутника составляет 12 метров, при этом он позволяет ученым получать чрезвычайно точные данные. Для примера, для инструмента L-диапазона миссии, использующего традиционные методы радиолокации, диаметр должен быть 19 километров, чтобы получить изображение такого качества.

Орбитальный радар работает по тем же принципам, что и отслеживающий самолеты в аэропорту. Космическая антенна излучает микроволновые импульсы в направлении Земли. Когда импульсы попадают на что-то — например, вулканический конус — они рассеиваются. Антенна принимает эти сигналы, которые отражаются обратно в прибор, измеряющий их силу, изменение частоты, время, которое потребовалось для возврата, и отразились ли они от нескольких поверхностей, таких как здания.

Ранее Фокус писал о том, что на орбите существует угроза большой катастрофы: ученые призывают срочно спасать нашу планету.