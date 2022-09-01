Над Землей раскроют гигантский "зонтик": он посчитает каждое дерево на планете

Запуск нового спутника в рамках миссии "Биомасса" планируется в начале 2024 года.

До недавнего времени не существовало космических миссий для картирования структуры и биомассы земного леса. В начале 2024 года Европейское космическое агентство надеется запустить на орбиту Земли новый спутник в рамках миссии "Биомасса", он позволит подробнее изучить зеленые насаждения нашей планеты и эффективнее бороться с наступающим глобальным потеплением, пишет Inverse.

Еще четыре года назад ученые опубликовали результаты многолетней работы по подсчету веса каждого отдельного существа на нашей планете. Таким образом они пытались подсчитать сколько углерода содержится в биомассе Земли. Тогда подсчеты ученых свидетельствовали, что биомасса Земли составляет порядка 550 миллиардов тонн углерода, 80% из которых — растения. Однако сегодня ученые считают эти данные неверными.

По мнению ученого из Университета Мэриленда Джон Армстон считает, что изучение биомассы Земли является ключом в борьбе с глобальным потеплением — именно эти данные позволят исследователям составить эффективный план сдерживания нагрева планеты.

Новая космическая миссия под названием "Биомасса" назначена на начало 2024 года. В ходе нее на орбиту Земли будет выведен спутник Европейского космического агентства. Новый спутник состоит из 12-метрового рефлектора, подвешенного на стреле прямоугольного корпуса — фактически над Землей запустят гигантский "зонтик" с низкочастотным радаром, который сможет проникать сквозь листья и будет отталкиваться от более плотных материалов — деревьев.

В общей сложности миссия продлится 5 лет — все это время спутник Biomass будет вращаться на высоте более 600 км над Землей. За 228 дней он сделает полный круг и фото всей планеты. В дальнейшем полученные данные позволят ученым создать более точные модели климата Земли, чем когда бы то ни было до.

Джон Армстон считает, что новая миссия позволит ученым более точно рассчитать какое количество углекислого газа ежегодно отправляется в атмосферу и поглощается из нее. А следовательно сделать работу по борьбе с глобальным потеплением еще более эффективной.

[ + – ] Радар NISAR Фото: NASA/JPL-Caltech

Миссия "Биомасса" объединит в себе работу сразу трех спутников

Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI). Был запущен в 2018 году и используется для картирования кроны деревьев по всему миру.

Был запущен в 2018 году и используется для картирования кроны деревьев по всему миру. Biomass. Будет запущен в 2024 году и сможет предоставлять более масштабные данные о биомассе Земли.

Будет запущен в 2024 году и сможет предоставлять более масштабные данные о биомассе Земли. NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Дата запуска еще не назначена. Будет использован для сбора данных о лесах с низким содержанием биомассы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Телескоп Уэбба заснял то, чего не должно быть в космосе.