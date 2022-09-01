Над Землею розкриють гігантську "парасольку": вона порахує кожне дерево на планеті

Запуск нового супутника у межах місії "Біомаса" планується на початку 2024 року.

Донедавна не існувало космічних місій для картування структури та біомаси земного лісу. На початку 2024 року Європейське космічне агентство сподівається запустити на орбіту Землі новий супутник у межах місії "Біомаса", він дозволить детальніше вивчити зелені насадження нашої планети і ефективніше боротися з глобальним потеплінням, яке настає, пише Inverse.

Ще чотири роки тому вчені опублікували результати багаторічної роботи щодо підрахунку ваги кожної окремої істоти на нашій планеті. Таким чином вони намагалися підрахувати, скільки вуглецю міститься в біомасі Землі. Тоді підрахунки вчених свідчили, що біомаса Землі становить близько 550 мільярдів тонн вуглецю, 80% з яких — рослини. Однак сьогодні вчені вважають ці дані неправильними.

На думку вченого з Університету Меріленду, Джон Армстон вважає, що вивчення біомаси Землі є ключем у боротьбі з глобальним потеплінням — саме ці дані дозволять дослідникам скласти ефективний план стримування нагріву планети.

Нову космічну місію під назвою "Біомаса" призначено на початок 2024 року. Під час неї на орбіту Землі буде виведено супутника Європейського космічного агентства. Новий супутник складається з 12-метрового рефлектора, підвішеного на стрілі прямокутного корпусу — фактично над Землею запустять гігантський "парасольку" з низькочастотним радаром, який зможе проникати крізь листя і відштовхуватиметься від щільніших матеріалів — дерев.

Загалом місія триватиме 5 років — весь цей час супутник Biomass обертатиметься на висоті понад 600 км над Землею. За 228 днів він зробить повне коло та фото усієї планети. Надалі отримані дані дозволять вченим створити більш точні моделі клімату Землі, ніж будь-коли до.

Джон Армстон вважає, що нова місія дозволить вченим точніше розрахувати скільки вуглекислого газу щорічно вирушає в атмосферу і поглинається з неї. А отже зробити роботу з боротьби з глобальним потеплінням ще ефективнішою.

[ + – ] Радар NISAR Фото: радар

Місія "Біомаса" об'єднає в собі роботу одразу трьох супутників

Global Ecosystem Dynamics Investigation (GEDI). Запущений у 2018 році та використовується для картування крони дерев по всьому світу.

Запущений у 2018 році та використовується для картування крони дерев по всьому світу. Biomass. Запустять у 2024 році і зможе надавати масштабніші дані про біомасу Землі.

Запустять у 2024 році і зможе надавати масштабніші дані про біомасу Землі. NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR). Дата запуску ще не призначена. Використовуватимуть для збору даних про ліси з низьким вмістом біомаси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Телескоп Вебба зняв те, чого не повинно бути в космосі.