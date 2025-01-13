Решили важнейшую загадку рака: ученые обнаружили новый способ применения радиотерапии

Радиотерапия, наряду с иммунной терапией, уже давно является важным фундаментом борьбы человечества с раком. Однако недавно ученые обнаружили способ ее применения, которые в разы может повысить эффективность лечения смертельной болезни.

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Исследователи разрешили важнейшую загадку в онкологии, которая оставалась нерешенной на протяжении трех десятилетий, что может изменить эффективность лучевой терапии в лечении рака. Полученные ими данные могут в корне поменять ситуацию, сложившуюся с имеющимися методами лечения, выведя успешность их применения на совершенно новый уровень, пишет Cosmos.

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Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature Cell Biology, раскрывает различные способы гибели раковых клеток после лучевой терапии и указало ученым на основные механизмы восстановления ДНК. Лучевая терапия уничтожает раковые клетки, нанося им повреждения ДНК, но не все опухолевые клетки погибают одинаково.

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Ключевой результат исследования, проведенного под руководством профессора Тони Чезаре из австралийского Детского медицинского исследовательского института, показывает, что пути восстановления ДНК диктуют, как умирают раковые клетки. "Восстановление ДНК, которое обычно защищает здоровые клетки, играет удивительную роль в определении способа гибели раковых клеток после радиотерапии", — отметил Чезаре.

Используя современную микроскопию живых клеток, группа исследователей следила за облученными раковыми клетками в течение недели после облучения. Их наблюдения показали, что клетки, использующие гомологичную рекомбинацию для восстановления ДНК, часто погибали во время митоза — события, которое остается незамеченным для иммунной системы. Напротив, клетки, использующие альтернативные методы восстановления, выделяли побочные продукты, которые имитировали сигналы инфекции, тем самым вызывая активацию иммунной системы.

Чезаре пояснил результаты этих наблюдений: "Эти побочные продукты восстановления напоминают вирусные или бактериальные инфекции, заставляя раковую клетку умирать таким образом, чтобы предупредить иммунную систему". Это важное открытие решает давний вопрос в радиационной онкологии. Доцент Харриет Ги, радиационный онколог и один из руководителей исследования, подчеркивает его клиническое значение: "Теперь мы понимаем, что задействование специфических путей восстановления ДНК, особенно под воздействием высоких доз радиации, определяет, как именно погибают опухолевые клетки".

Полученные результаты открывают новые терапевтические возможности, предполагая, что манипулирование путями восстановления ДНК во время радиотерапии может повысить эффективность лечения. Вызывая гибель клеток, предупреждающую иммунитет, можно сочетать радиотерапию с иммунотерапией, чтобы значительно повысить выживаемость при раке, считают авторы.

Ученые отметили, что прогресс в лечении рака все больше зависит от понимания ими поведения клеток. Сочетание радиотерапии с передовыми стратегиями иммунотерапии может стать предвестником новой главы в онкологии, дающей надежду на более эффективные методы лечения для сотен миллионов людей.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.