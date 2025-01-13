Раньше было хуже: ученые рассказали об исторических вспышках вируса птичьего гриппа

В последние годы птичий грипп все чаще прорывается в заголовки мировых СМИ, пугая нас следующей пандемией и своими мутациями. Однако недавно ученые исследовали всю историю его существования и представили более оптимистический взгляд на ситуацию.

Related video

Недавнее исследование помогло ученым выяснить степень распространения и последствия для здоровья человека высокопатогенных вирусов птичьего гриппа A (HPAI) H5N1, в частности варианта клада 2.3.4.4b, который продолжает наводить панику на системы здравоохранения многих стран мира. Однако то что выяснили ученые, показало, что в глобальном масштабе нынешняя ситуация, сложившаяся с вспышками вируса, не такая, как рисует наше воображение, пишет News Medical.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

С 2021 года клад 2.3.4.4b стал широко распространен среди видов птиц по всей Северной Америке и расширил ареал своего обитания, включив в круг своих жертв домашний скот, такой как коровы. Такая необычная динамика передачи вызывает тревогу по поводу возможного распространения вируса на людей, что усиливается сообщениями о его присутствии у крупного рогатого скота в 16 штатах США по состоянию на 2024 г.

Важно

Птичий грипп убил человека в США: стоит ли опасаться другим странам, рассказали врачи

По состоянию на начало 2025 г. в США было подтверждено 66 случаев заражения людей этим вирусом, преимущественно связанных с контактом с крупным рогатым скотом. Симптомы в этих случаях варьировались от легкого респираторного заболевания до конъюнктивита, и только в одном случае был зарегистрирован летальный исход, что значительно отличается от исторически высоких показателей смертности, связанных с H5N1.

Исследователи предполагают, что адаптация современного вируса, например, его способность подавлять иммунные реакции человека, может объяснить снижение тяжести заболевания. Для изучения этих наблюдений ученые использовали человеческие органоиды легких (hLOs) и модели легких, полученные из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, для изучения репликации и иммунного ответа различных изолятов H5N1. Результаты, опубликованные в журнале Emerging Infectious Diseases, показали, что исторический штамм H5N1 2004 года демонстрировал более высокую скорость репликации в этих моделях, чем современные изоляты крупного рогатого скота и человека.

Изолят в вирусологии — это особый штамм вируса, который был отделен от хозяина или окружающей среды для изучения его свойств. Исследователи используют изоляты, чтобы понять, как вирус реплицируется, взаимодействует с клетками и вызывает иммунные реакции. В этом исследовании сравнивались исторические и современные изоляты вируса H5N1, чтобы проследить различия в их поведении в органоидах легких человека.

Мутация в современном человеческом изоляте из Техаса (PB2 E627K) также была связана с повышенной репликацией в клетках млекопитающих, что потенциально объясняет его пригодность для передачи от крупного рогатого скота к человеку. Исследование показало, что иммунный ответ, вызванный современными изолятами, был менее выраженным, чем тот, который был вызван историческим штаммом.

Новые штаммы подавляли активацию интерферон-стимулированного гена (ИСГ) в органоидах легких человека, что, вероятно, способствовало более мягкому проявлению болезни у людей. Несмотря на такие мягкие последствия, исследователи подчеркивают необходимость постоянного наблюдения за вирусами HPAI H5N1, особенно учитывая их способность заражать широкий круг хозяев-млекопитающих и их потенциал к генетической эволюции.

Исторические прецеденты, такие как появление вируса H5N1 в 1997 году и его повторное появление в последующие годы в Азии, Европе и Африке, подчеркивают непредсказуемое и порой разрушительное воздействие вирусов гриппа на здоровье людей, сельское хозяйство и целые страны. По мере мутаций этих вирусов становится необходимым отслеживать их распространение и постоянно оценивать их пандемический потенциал, заявили авторы.

Ранее Фокус писал о плотоядных бактериях, убивших трех человек в двух штатах США. Один человек в штате Нью-Йорк и двое людей в штате Коннектикут недавно умерли от опасной бактериальной инфекции.

Также Фокус писал о первом зарегистрированном случае нападения грибка на человека в Индии. Смертельный для растений грибок три месяца медленно убивал грибника, пока последний не обратился за медицинской помощью.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.