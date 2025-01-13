Риск смерти вырос на 29%: ученые выявили серьезную опасность для больных раком детей

Детский рак является очень опасным и агрессивным видом онкологии, который не так просто лечить. Однако недавно ученые выявили серьезный фактор, играющий ему на руку, избавившись от которого можно повысить шансы на выживание и излечение.

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Недавнее популяционное исследование ученых выявило тревожную взаимосвязь между детским ожирением и уровнем смертности среди подростков с онкологическим диагнозом. В исследовании, в котором использовались данные из базы данных Cancer in Young People in Canada (CYP-C), были проанализированы случаи заболевания раком детей в возрасте от 2 до 18 лет в период с 2001 по 2020 год. Исследователи выяснили, что подобные изменения в теле серьезно влияют на выживаемость детей, Medical Xpress.

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В ходе научной работы ожирение было выявлено у 10,5% из 11 291 детей. Исследование, опубликованное в журнале Cancer, выявило значительные различия в выживаемости педиатрических онкологических пациентов с ожирением и без ожирения. Основные результаты исследования включали показатели снижения пятилетней бессобытийной выживаемости у детей с ожирением до 77,5% по сравнению с 79,6% у их сверстников без ожирения.

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Общая выживаемость у полных детей также была ниже — 83,0% у с ожирением по сравнению с 85,9% без него. Эти различия сохранялись даже после корректировки таких переменных, как возраст, пол, этническая принадлежность, социально-экономический статус и тип рака. У детей с ожирением на момент постановки диагноза на 16% повышался риск рецидива рака и на 29% — риск смерти. Влияние ожирения было особенно сильным в случае острого лимфобластного лейкоза и опухолей мозга.

Доктор Тхай Хоа Тран, старший соавтор исследования из Университетского госпиталя Сент-Жюстин в Монреале, подчеркнул важность полученных результатов: "Наше исследование показывает отчетливое негативное влияние ожирения на все виды детского рака. Оно дает основание для оценки различных стратегий по снижению неблагоприятного риска исходов рака в будущих испытаниях".

Исследование ученых выделило более широкие последствия детского ожирения как кризиса общественного здравоохранения. Роль ожирения в осложнении результатов лечения рака придает актуальность решению проблемы этой мировой эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, с 1975 года количество случаев детского ожирения увеличилось почти в три раза, и вмешательство в малоподвижный образ жизни играет важную роль в профилактике и лечении.

Для детей, которые уже борются с раком, адаптированные стратегии питания и терапии могут открыть путь к улучшению показателей выживаемости, считают авторы. Эти выводы перекликаются с глобальными тенденциями, указывающими на то, что ожирение является фактором, ухудшающим состояние здоровья при самых различных заболеваниях. Это, в свою очередь, говорит о необходимости включения профилактики ожирения в более широкую политику общественного здравоохранения, направленного на борьбу со смертельно опасными болезнями.

Ранее Фокус писал о том, что наука опровергла полезность диеты по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

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