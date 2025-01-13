Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры с двумя детьми (фото)

Знаменитость тщательно скрывает наследников от внимания публики. Их имена до сих пор остаются тайной.

Related video

54-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл показала редкие кадры двух детей. Семейными снимками звезда подиумов поделилась в Instagram.

"Благодарна и благословенна. Время так быстро проходит", — написала Наоми.

На фото она позировала с трехлетней дочерью и годовалым сыном, которых тщательно скрывает от публики. На свежих снимках Кэмпбелл традиционно скрыла лица наследников смайликами в виде сердечек. Наоми проводила время с дочерью и сыном в заснеженных горах Швейцарии. Маленькая наследница супермодели даже освоила катание на лыжах.

Наоми Кэмпбелл с детьми

Ранее только ходили слухи, что дочь и сына Кэмпбелл родили суррогатные матери. Впоследствии она официально это подтвердила. Персона отца детей до сих пор остается тайной для публики.

Весной 2021 года супермодель китайско-ямайского происхождения впервые стала мамой. У нее родилась дочь, которую она тщательно бережет от внимания публики и СМИ. Через два года на свет появился мальчик. Имена и лица детей знаменитости тщательно скрываются от общественности.

Напомним, Наоми Кэмпбелл отреагировала на смерть Лиама Пейна.

Также Фокус писал о расставании Наоми Кэмпбелл с немецким диджеем.